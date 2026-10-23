Στο 31,2 ανήλθε ο συντελεστής Gini στην Κύπρο το 2025, από 30,1 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή και αφορούν την κατανομή εισοδήματος στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Αυξήθηκε η εισοδηματική ανισότητα στην Κύπρο το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ
Ο δείκτης ανισότητας στην κατανομή εισοδήματος αυξήθηκε κατά 1,1 μονάδες σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.
Η ετήσια αύξηση στην Κύπρο ήταν 1,1 μονάδες. Η τιμή παρέμεινε υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 29,2 το 2025. Υψηλότερο συντελεστή από την Κύπρο κατέγραψαν η Ελλάδα, με 31,6, η Λιθουανία με 35,5, η Λετονία με 35,6 και η Βουλγαρία με 37,7. Η Βουλγαρία είχε την υψηλότερη τιμή μεταξύ των κρατών μελών.
Ο συντελεστής Gini μετρά τον βαθμό ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος. Η τιμή 0 αντιστοιχεί σε απόλυτη ισότητα, όταν όλοι έχουν το ίδιο εισόδημα, ενώ η τιμή 100 αντιστοιχεί σε πλήρη ανισότητα, όταν ένα άτομο λαμβάνει όλο το εισόδημα.
Σε επίπεδο ΕΕ, ο συντελεστής μειώθηκε ελαφρά στο 29,2 το 2025, από 29,4 το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.
Οι τιμές στα κράτη μέλη κυμάνθηκαν από 23,0 στη Σλοβακία έως 37,7 στη Βουλγαρία. Μετά τη Σλοβακία, τις χαμηλότερες τιμές είχαν το Βέλγιο με 23,4, η Τσεχία με 24,0, η Σλοβενία με 24,6 και η Πολωνία με 24,9.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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