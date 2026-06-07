Σκηνές αποκάλυψης μετά από μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη στην Ιαπωνία – «Κόβουν» την ανάσα οι εικόνες από το τεράστιο νέφος

Μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (7 Ιουνίου) στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα, προκαλώντας εκτεταμένη πτώση ηφαιστειακής στάχτης στην πόλη Καγκοσίμα, στην ομώνυμη επαρχία της νότιας Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα τεράστιο νέφος τέφρας υψώθηκε πάνω από τον κρατήρα και μεταφέρθηκε από τους ανέμους προς κατοικημένες περιοχές, καλύπτοντας δρόμους, οχήματα και κτήρια με ένα πυκνό στρώμα στάχτης. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν τη μειωμένη ορατότητα και τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν για τους κατοίκους.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις αεροπορικές δραστηριότητες. Το Σακουρατζίμα θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, με συχνές εκρήξεις τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, ωστόσο οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Δείτε στα βίντεο που ακολουθεί τις εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη και το τεράστιο σύννεφο στάχτης που σκέπασε την Καγκοσίμα.

Today, a major eruption of Sakurajima caused a massive volcanic ashfall over Kagoshima City, located in Kagoshima Prefecture, Japan. (June 07) pic.twitter.com/omRD9uVeX6 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 7, 2026

This is not a dust storm. It is volcanic ash from today’s eruption of the Sakurajima volcano, and a large amount of ash is falling across Kagoshima City in Kagoshima Prefecture, Japan.(June 07, 2026) pic.twitter.com/inf7EWjQ28 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 7, 2026

ertnews.gr