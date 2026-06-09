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Ανατινάχθηκε αυτοκίνητο σε γειτονιά στρατιωτικών έξω από τη Μόσχα, έπεσε φλεγόμενο πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ - Βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός ισχύος 300 έως 400 γραμμαρίων ισοδύναμου ΤΝΤ κάτω από το κάθισμα του 62χρονου οδηγού

Πανικός προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην πόλη Μπαλασίχα, κοντά στη Μόσχα, και σε συνοικία κατοικιών που φιλοξενεί κυρίως στρατιωτικούς, όταν ένα όχημα εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, με συνέπεια ο οδηγός του να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κάτω από το κάθισμα του οδηγού είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός ισχύος 300 έως 400 γραμμαρίων ισοδύναμου ΤΝΤ.

Μέχρι στιγμής οι ρωσικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του θύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με κανάλι στο Telegram, πρόκειται για άνδρα 62 ετών, ο οποίος υπέστη «τραύμα από θραύσματα στο στήθος και την πλάτη».

 

 

Η συνοικία που καταγράφηκε το περιστατικό, έχει κατασκευαστεί ως οικιστική περιοχή για στρατιωτικούς. Οι πρώτες πολυκατοικίες, που παραδόθηκαν την περίοδο 2011-2013, διατέθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε απόστρατους στρατιωτικούς, βετεράνους πολέμου, οικογένειες πιλότων, κοσμοναυτών και πληρωμάτων υποβρυχίων από διάφορες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε λογαριασμούς του Telegram κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης του οχήματος, ενός BMW X3 στη Μπαλασίχα.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική δικογραφία για την υπόθεση και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγους μήνες μετά από παρόμοιο περιστατικό στην ίδια πόλη. Στις 25 Απριλίου, ο υποστράτηγος Γιάροσλαβ Μόσκαλικ, αναπληρωτής επικεφαλής της Κύριας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σκοτώθηκε επίσης από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μπαλασίχα.

Ο Μοσκάλικ είχε συμμετάσχει το 2015 στις διαπραγματεύσεις του λεγόμενου «Σχήματος της Νορμανδίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μετά τη δολοφονία του, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας άσκησε ποινική δίωξη για τρομοκρατική ενέργεια. Στις 27 Απριλίου, δικαστήριο της Μόσχας προφυλάκισε τον 42χρονο Ίγκνατ Κούζιν, ο οποίος, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, διέθετε άδεια παραμονής στην Ουκρανία. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Protothema.gr

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