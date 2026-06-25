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Βίντεο: Η μεγάλη επιστροφή του Γύπα στην Κύπρο - Πέντε ζευγάρια και τρεις νεοσσοί ξαναγράφουν την ιστορία του είδους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πέντε αναπαραγωγικά ζευγάρια και τρεις επιβεβαιωμένοι νεοσσοί δίνουν νέα ελπίδα για την ανάκαμψη ενός είδους που βρέθηκε στο χείλος της εξαφάνισης.

Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, ο Γύπας αναπαράγεται ξανά στην Κύπρο, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τις προσπάθειες διάσωσης του είδους στο νησί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του BirdLife Cyprus, φέτος καταγράφηκαν πέντε αναπαραγωγικά ζευγάρια, ενώ έχουν ήδη επιβεβαιωθεί τρεις νεοσσοί. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πραγματική ελπίδα για την ανάκαμψη του πληθυσμού, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε μειωθεί δραματικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τέσσερα από τα πέντε ζευγάρια περιλαμβάνουν ισπανικά πουλιά, τα οποία είχαν απελευθερωθεί στην Κύπρο στο πλαίσιο του έργου LIFE «Ζωή με τους Γύπες». Τα πουλιά αυτά έχουν πλέον φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η ενίσχυση του πληθυσμού μπορεί να αποδώσει καρπούς.

Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση του πέμπτου ζευγαριού. Αποτελείται από το τελευταίο εναπομείναν άτομο Κρητικής προέλευσης, ηλικίας 13 ετών, το οποίο είχε μεταφερθεί στην Κύπρο μέσω του έργου ΓΥΠΑΣ, και από έναν Γύπα που γεννήθηκε στην Κύπρο το 2021. Το ζευγάρι αυτό συνδέει ουσιαστικά τις διαδοχικές προσπάθειες διατήρησης που υλοποιούνται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, με στόχο τη διάσωση του είδους.

Η φετινή αναπαραγωγική δραστηριότητα θεωρείται το πιο απτό αποτέλεσμα των προσπαθειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του πληθυσμού. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι Γύπες φωλιάζουν ξανά σε ιστορικές περιοχές αναπαραγωγής, ανάμεσά τους και μία περιοχή που παρέμενε ανενεργή τα τελευταία 15 χρόνια.

Οι νεοσσοί αναμένεται να δακτυλιωθούν και να εξοπλιστούν με πομπούς GPS, ώστε να παρακολουθείται η επιβίωσή τους και να ενισχυθεί η προστασία τους μετά την έξοδό τους από τη φωλιά.

Η φετινή επιτυχία δείχνει ότι οι μακροχρόνιες προσπάθειες διατήρησης μπορούν να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, όμως, υπενθυμίζει ότι η προστασία των φωλιών, η αποφυγή όχλησης και η αντιμετώπιση σοβαρών απειλών, όπως η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων και η ηλεκτροπληξία, παραμένουν κρίσιμες για το μέλλον του είδους στην Κύπρο.

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