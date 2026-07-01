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ΒΙΝΤΕΟ: Εντυπωσιακό timelapse καταγράφει την έκρηξη του ηφαιστείου Ταάλ στις Φιλιππίνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο timelapse διακρίνεται η ταχεία ανάπτυξη του νέφους τέφρας, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται προς τα δυτικά από τους ανέμους.

Ένα εντυπωσιακό βίντεο timelapse κατέγραψε τη στιγμή που το ηφαίστειο Ταάλ, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Μανίλα, εξερράγη το μεσημέρι της Τρίτης, δημιουργώντας μια στήλη από τέφρα και ατμό που υψώθηκε περίπου 1.200 μέτρα πάνω από τον κρατήρα.

Το φαινόμενο διήρκεσε περίπου τεσσεράμισι λεπτά και, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS), επρόκειτο για μια μικρής έντασης φρεατομαγματική έκρηξη. Στο timelapse διακρίνεται η ταχεία ανάπτυξη του νέφους τέφρας, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται προς τα δυτικά από τους ανέμους.

Οι φρεατομαγματικές εκρήξεις συμβαίνουν όταν το ανερχόμενο μάγμα έρχεται σε επαφή με νερό. Η απότομη μετατροπή του νερού σε ατμό προκαλεί ισχυρή πίεση, με αποτέλεσμα την εκτόξευση ατμού, τέφρας και ηφαιστειακών υλικών στην ατμόσφαιρα.

Παρότι η συγκεκριμένη έκρηξη χαρακτηρίστηκε περιορισμένης έντασης, το Ταάλ συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια των Φιλιππίνων. Βρίσκεται μέσα σε λίμνη, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης φρεατομαγματικών εκρήξεων, ενώ η δραστηριότητά του παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες αρχές.

Το επίπεδο συναγερμού παραμένει στο Επίπεδο 1, που υποδηλώνει χαμηλού βαθμού ηφαιστειακή δραστηριότητα, χωρίς ενδείξεις επικείμενης μεγάλης έκρηξης. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την προσέγγιση του κύριου κρατήρα.

Πηγή: EBU News Exchange / PHIVOLCS / Thomas Normann Hougaard

 

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