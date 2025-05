Υεμένη: Ψαράδες έσωσαν πρόβατα που έπεσαν στη θάλασσα από πλοίο που ναυάγησε (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στα ανοικτά των ακτών του Άντεν, κοντά στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, όταν πλοίο που μετέφερε χιλιάδες πρόβατα ανατράπηκε, προκαλώντας σκηνές πανικού στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου.



Βίντεο που κυκλοφόρησαν ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το πλοίο σε επικίνδυνη κλίση, έτοιμο να βυθιστεί, με το φορτίο ζώων να κινδυνεύει άμεσα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση μιας ομάδας Υεμενιτών ψαράδων από την περιοχή Ρας Αλ-Άραχ, στη δυτική επαρχία Λαχτζ, οι οποίοι έσπευσαν με τις βάρκες τους για επιχείρηση διάσωσης. Στόχος τους ήταν να σώσουν τόσο το πλήρωμα του πλοίου – το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, αποτελούνταν από Σομαλούς ναυτικούς – όσο και τα χιλιάδες ζώα που μεταφέρονταν.

A video captures Yemenis urgently rescuing hundreds of sheep from the Red Sea after a commercial ship ran aground off the coast of Ras Al-Ara in Lahj province, Yemen. The ship, which was en route to Djibouti, capsized, resulting in the drowning of over 160 sheep, local sources… pic.twitter.com/TzWPOneBQg