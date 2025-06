«Μπαράκ Μάγκεν»: Το νέο όπλο που χρησιμοποίησε το Ισραήλ -Θαλάσσιο αντιαεροπορικό αναχαιτίζει τους ιρανικούς πυραύλους

Ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ για να αντιμετωπίσει τα ιρανικά drones.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Μπαράκ Μάγκεν έχει εγκατασταθεί στην πυραυλάκατο Saar-6, την οποία το Ισραήλ έχει αγοράσει από τη Γερμανία.

To αντιαεροπορικό αυτό σύστημα, που κατασκευάζει η Ισραηλινή Αεροδιαστημική Βιομηχανία, μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες απειλές, περιλαμβανομένων drones και πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε το 1/3 των ιρανικών εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους - εδάφους

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καταστρέψει «το ένα τρίτο» των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους-εδάφους του Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα της μαζικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει εναντίον στόχων του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, αν και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός δεν στοχοθετεί σκοπίμως τους κατοίκους της Τεχεράνης.

