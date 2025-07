Σεισμός στη Ρωσία: Φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές της Ιαπωνίας μετά το τσουνάμι (Βίντεο)

Ο τεράστιος σεισμός των 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία το πρωί της Τετάρτης (30/7) έχει προκαλέσει επιπτώσεις σε όλο τον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στην Ιαπωνία, όπου φάλαινες έχουν ξεβραστεί στις ακτές από τα κύματα του τσουνάμι, που ακολούθησε τον μεγάλη σεισμική δόνηση.

Βντεο που αναρτήθηκε στο X και μεταδόθηκε ζωντανά στην τοπική τηλεόραση, δείχνει τέσσερις φάλαινες να έχουν ξεβραστεί στην παραλία Χιρασούνα.

4 whales washed ashore by the current tsunami in Japan



Hirasuna Chiba July 30, 2025



