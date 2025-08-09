Έσβησε πυρκαγιά που απειλούσε ιστορικό χώρο λατρείας στην Κόρδοβα

Η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Παρασκευή το βράδυ σε ιστορικό χώρο λατρείας -ισλαμικό τέμενος και καθεδρικό ναό- στην Κόρδοβα «σβήστηκε», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής της νότιας Ισπανίας, ο οποίος υπογράμμισε πως το μνημείο, καταχωρισμένο στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, «σώθηκε».

«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, ανέφερε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο, μέσω X.

