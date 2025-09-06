Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Tι θα συμβεί στο σώμα μας εάν κόψουμε τη ζάχαρη για δύο εβδομάδες; Γαστρεντερολόγος του Χάρβαρντ απαντά (βίντεο)

Kαθαρότερο δέρμα και περισσότερη ενέργεια είναι μερικά από τα αποτελέσματα της διακοπής της ζάχαρης, σύμφωνα με έναν γαστρεντερολόγο

Ένας διακεκριμένος γαστρεντερολόγος αποκάλυψε στο TikTok τι μπορεί να συμβεί στο σώμα μόλις δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της ζάχαρης. Όπως ήταν ήδη αναμενόμενο από τη θεματολογία του συγκεκριμένου βίντεο, έχει ήδη γίνει viral.

Ο Δρ. Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος με εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, που μοιράζεται συμβουλές για την υγεία του εντέρου με περισσότερους από 500.000 ακολούθους στον λογαριασμό του στο TikTok, εξήγησε ότι η αποχή από τη ζάχαρη μπορεί να έχει εκπληκτικά γρήγορα αποτελέσματα.

«Το πρόσωπό σας πιθανότατα θα χάσει το πιο “στρογγυλό” σχήμα και θα αποκτήσει ξανά μια πιο φυσική όψη», ανέφερε στο βίντεο, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τις 10.000 προβολές. «Το πρήξιμο ή η κατακράτηση υγρών γύρω από τα μάτια θα μειωθεί, ενώ θα δείτε και μείωση στο λίπος της κοιλιάς, καθώς τα επίπεδα λίπους στο ήπαρ αρχίζουν να υποχωρούν», πρόσθεσε.

@doctorsethimd What If You Will Cut Out Sugar For 2 Weeks 🚨 ⚠ #guthealth #health #healthtips #learnontiktok#sugar ♬ original sound - Doctor Sethi ⚡️

ygeiamou.gr

