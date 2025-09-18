Κίνα: Ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούονται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης (βίντεο)

Δύο ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια δοκιμής σε μια αεροπορική επίδειξη στην Κίνα, η οποία είχε ως στόχο να αναδείξει τη νέα τεχνολογία.

Τα οχήματα Xpeng AeroHT συγκρούστηκαν στον αέρα, με το ένα να παίρνει φωτιά κατά την προσγείωση, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας στο Reuters. Η κατασκευάστρια εταιρεία Xpeng AeroHT κατηγόρησε την «ανεπαρκή απόσταση πτήσης».

«Το ένα προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ το άλλο πήρε φωτιά κατά την προσγείωση λόγω ζημιάς στο αμάξωμα», ανέφερε η Xpeng AeroHT σε δήλωσή της, σύμφωνα με το κινεζικό επιχειρηματικό περιοδικό Yicai. «Όλο το προσωπικό που βρισκόταν στον χώρο είναι καλά και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν τις εργασίες στο χώρο μεθοδικά, ενώ η συγκεκριμένη αιτία του ατυχήματος εξακολουθεί να διερευνάται». Ωστόσο, το CNN ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στο ατύχημα, επικαλούμενο υπάλληλο της εταιρείας.

Τα ηλεκτρικά ιπτάμενα αυτοκίνητα απογειώνονται και προσγειώνονται κάθετα, και η εταιρεία τα κοστολογεί περίπου 300.000 δολάρια (220.000 λίρες) το καθένα.

Τον Ιανουάριο, η Xpeng ισχυρίστηκε ότι λάβει περίπου 3.000 παραγγελίες.

Η κινεζική εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στον κόσμο και πρόσφατα επεκτάθηκε στην Ευρώπη.

Τα ιπτάμενα αυτοκίνητα κατασκευάζονται από τη θυγατρική της, AeroHT. Εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια για αυτή τη μορφή μεταφοράς όσον αφορά τις υποδομές, τη ρύθμιση και την αποδοχή από το κοινό.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κίνα επιχειρεί να επαναλάβει την επιτυχία που είχε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προωθώντας την έγκαιρη υιοθέτηση μιας τεχνολογίας που τελικά θα χρησιμοποιηθεί ευρέως.

Έχει δηλώσει ότι θέλει να ηγηθεί παγκοσμίως στην «οικονομία χαμηλού υψομέτρου».

