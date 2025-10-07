Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες και καταναλώνει το μέλι (βίντεο)

Οι επιθέσεις από αρκούδες σε περιοχές της Φθιώτιδας δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο ορεινό χωριό Αργύρια Φθιώτιδας, όταν μία αρκούδα επιτέθηκε σε κυψέλες μελισσοκόμου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος ο μελισσοκόμος, ο οποίος αργότερα δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα να πλησιάζει και να ανοίγει τις κυψέλες, ενώ στη συνέχεια καταναλώνει το εσωτερικό τους.

