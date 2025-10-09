Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η στιγμή που ο Ρούμπιο σκύβει και δίνει χαρτάκι στον Τραμπ για τη συμφωνία - Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε αρχικά ένα σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο με το οποίο τον ενημέρωνε πως «είμαστε κοντά σε συμφωνία».

Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο ανάμεσα σε Ισραήλ, Χαμάς και τους μεσολαβητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε αρχικά ένα σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο με το οποίο τον ενημέρωνε πως «είμαστε κοντά σε συμφωνία» και του ζητούσε να εγκρίνει μια σχετική ανάρτηση στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια σηκώθηκε και του ψιθύρισε στο αυτί για το κλείσιμο της συμφωνίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

 

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΚΟΣΜΟΣTRUMP

