Ιστορική ημέρα: Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προσεύχεται δημόσια με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά από 500 χρόνια

Το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου το βασιλικό ζεύγος έγινε δεκτό στο Αποστολικό Παλάτι από την Ελβετική Φρουρά.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ με τη σύζυγό του Καμίλα πραγματοποίησε ιστορική συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας προσεύχεται δημόσια μαζί με ποντίφικα, πέντε αιώνες μετά το σχίσμα του Ερρίκου Η΄ με τη Ρώμη το 1534 .

Το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου το βασιλικό ζεύγος έγινε δεκτό στο Αποστολικό Παλάτι από την Ελβετική Φρουρά, πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση του Καρόλου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη βιβλιοθήκη του Βατικανού.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα επαναπροσέγγισης ανάμεσα στην Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία, καθώς για πρώτη φορά μετά από πέντε αιώνες ένας Βρετανός μονάρχης προσεύχεται δημόσια με Πάπα.

 

Το μεσημέρι, ο Κάρολος συμμετείχε σε οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα (Παρεκκλήσιο του Σίξτου), με επικεφαλής τον Πάπα και τον Αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, Στίβεν Κότρελ. Η τελετή, αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, μεταδόθηκε απευθείας από το Βατικανό και συνδύασε Καθολικές και Αγγλικανικές παραδόσεις.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την απονομή του τίτλου Royal Confrater στον Κάρολο στη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, σε μια τελετή που υπογραμμίζει τους μακραίωνους δεσμούς της αγγλικής μοναρχίας με τη Ρώμη.

Το ιστορικό γεγονός έρχεται στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου Έτους της Καθολικής Εκκλησίας, ενισχύοντας τον διάλογο και το πνεύμα ενότητας μεταξύ των δύο χριστιανικών παραδόσεων.

ertnews.gr

