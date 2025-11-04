Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός και κυκλοφοριακό: Κι όμως! Η τεχνητή νοημοσύνη έχει την λύση για το μεγαλύτερο πρόβλημα των Λεμεσιανών (βίντεο)

Τι μας συμβουλεύει λοιπόν;

Αν είσαι Λεμεσιανός ή αν πηγαινοέρχεσαι Λεμεσό, το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι σίγουρα μια αιτία που ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, όποτε πρέπει να μετακινηθείς στη πόλη! Λύσεις που έμειναν στα χαρτιά και ιδέες που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αποτελούν την αιτία του μεγαλύτερου προβλήματος της καθημερινότητας των Λεμεσιανών.

Από τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας, μέχρι και την Παρεκκλησιά, κάθε πρωί, σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, με απελπισμένους... οδηγούς που δεν έχουν έξοδο διαφυγείς, οπότε και μαρτυρικά υπομένουν για ώρες. 

Φυσικά υπάρχει πλέον η τεχνολογία και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στην οποίας φαίνεται ότι λύσεις υπάρχουν! Τι μας συμβουλεύει λοιπόν; Τα πιο κάτω βίντεο του Λεμεσιανού, Μαρίνου Πρωτοπαπά, είναι η λύση στο κυκλοφοριακό της Λεμεσού, σύμφωνα με τη Τεχνολογία.

Δείτε τα βίντεο του Μαρίνου Πρωτοπαπά:

 

 

