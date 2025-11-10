Αυτό είναι το βίντεο με το μοντάζ στον Τραμπ που οδήγησε στις παραιτήσεις δύο διευθυντών του BBC

Τριγμούς στο BBC προκαλεί το μοντάζ σε βίντεο από ομιλία του Τραμπ το οποίο οδήγησε στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας σύμβουλου, Ντέμπορα Τέρνες.

Όλα ξεκίνησαν μετά από την έρευνα που έφερε στη δημοσιότητα ο Telegraph σύμφωνα με την οποία το βρετανικό κανάλι έκανε μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προκειμένου να φανεί ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Το βίντεο μεταδόθηκε σε μια εκπομπή του BBC Panorama, που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024 μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Σε αυτό, όπως προέκυψε, συνενώθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Στην πραγματικότητα, όμως, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Στην έκθεσή του ο Μάικλ Πρέσκοτ, ένας πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων της BBC (EGSC), ανέφερε ότι η εκπομπή εμφάνισε τον Τραμπ να «λεει» πράγματα που δεν είπε ποτέ, κόβοντας και συνθέτοντας πλάνα.

Στην έκθεση αναφερόταν, επίσης, ότι τα πλάνα των διαδηλωτών που φαινόταν να έχουν εμπνευστεί από τον Τραμπ είχαν στην πραγματικότητα τραβηχτεί πριν από την ομιλία.

Στη, δε, συνοδευτική επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο του BBC, ο Πρέσκοτ φέρεται να ανέφερε ότι συνέταξε την έκθεση λόγω «απελπισίας για την αδράνεια της διοίκησης της BBC όταν έρχονται στο φως ζητήματα».

«Ήταν εντελώς παραπλανητικό να μονταριστεί το βίντεο με τον τρόπο που το μετέδωσε το Panorama. Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν προέτρεψε ρητά τους υποστηρικτές του να κατεβούν και να πολεμήσουν στο Καπιτώλιο ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν ασκήθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε εξέγερση» ανέφερε χαρακτηριστικά στην έκθεσή του.

