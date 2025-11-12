Μία «αρωματική» στιγμή στον Λευκό Οίκο – Viral το βίντεο με τον Τραμπ να ψεκάζει τον Αλ Σάρα (Βίντεο)

Μία απρόσμενη πινελιά έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλ Σάρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

Στο περιθώριο της σύντομης κατ’ ιδίαν συζήτησής τους, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Τραμπ επέλεξε να κάνει ένα πρωτότυπο δώρο στον Σύρο ομόλογό του: το προσωπικό του άρωμα με την ονομασία «Victory 45-47», το οποίο παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι, ως αναφορά στις δύο προεδρικές του θητείες.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ψεκάζει πρώτα τον εαυτό του με το συγκεκριμένο άρωμα και στη συνέχεια να αρωματίζει και τον Αλ Σάρα, καθώς και μέλη της συριακής αποστολής.

Ο κ. Τραμπ ολοκλήρωσε τη χειρονομία του προσφέροντας ένα ακόμη φιαλίδιο — τη γυναικεία εκδοχή του ίδιου αρώματος — το οποίο, όπως ανέφερε, προορίζεται για τη σύζυγο του προέδρου της Συρίας.

US President Donald Trump gifts Syrian President Ahmed al-Sharaa a bottle of perfume during his visit to Washington.#Trump #Syria pic.twitter.com/bsjnQOQySs — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 12, 2025

Πηγή: Ertnews.gr