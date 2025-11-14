Μελβούρνη: 374 μουσικοί έπαιξαν με γκάιντες επιτυχία των AC/DC κι έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ (βίντεο)

Το προηγούμενο ρεκόρ των 333 ερμηνευτών γκάιντας είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2012 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια.

H παράσταση «The Great Melbourne Bash Bash» δόθηκε στην κεντρική πλατεία Federation της Μελβούρνης, κατά μήκος της οδού Swanston, η οποία ήταν το σκηνικό του θρυλικού βίντεο κλιπ του 1976, του αυστραλιανού hard rock συγκροτήματος, όπου ερμήνευσαν την επιτυχία τους στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που κινείτο αργά μέσα στην κίνηση, με τη μουσική να παίζει δυνατά από τα ηχεία.

Η πλατεία Federation βρίσκεται επίσης σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Melbourne Cricket Ground, όπου οι AC/DC έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στην Αυστραλία την Τετάρτη, μετά από μια δεκαετία. Ο 70χρονος κιθαρίστας Angus Young είναι το μόνο μέλος του συγκροτήματος που έπαιξε στο φορτηγό και εμφανίζεται στην τελευταία αυστραλιανή περιοδεία.

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν την πλατεία για την προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ.

Πολλοί από τους 374 μουσικούς γκάιντας στριμώχτηκαν για να περάσουν μέσα από το πλήθος και να φθάσουν στον χώρο της σκηνής. Ο γηραιότερος μουσικός ήταν 98 ετών, ανέφεραν οι διοργανωτές.

