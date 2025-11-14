Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Μελβούρνη: 374 μουσικοί έπαιξαν με γκάιντες επιτυχία των AC/DC κι έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εκατοντάδες μουσικοί γκάιντας -374 τον αριθμό- κατέρριψαν το σχετικό παγκόσμιο ρεκόρ την Τετάρτη, ερμηνεύοντας εκκωφαντικά το κλασικό κομμάτι «It’s a Long Way to the Top» των AC/DC στη Μελβούρνη.

Το προηγούμενο ρεκόρ των 333 ερμηνευτών γκάιντας είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2012 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια.

H παράσταση «The Great Melbourne Bash Bash» δόθηκε στην κεντρική πλατεία Federation της Μελβούρνης, κατά μήκος της οδού Swanston, η οποία ήταν το σκηνικό του θρυλικού βίντεο κλιπ του 1976, του αυστραλιανού hard rock συγκροτήματος, όπου ερμήνευσαν την επιτυχία τους στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που κινείτο αργά μέσα στην κίνηση, με τη μουσική να παίζει δυνατά από τα ηχεία.

Η πλατεία Federation βρίσκεται επίσης σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Melbourne Cricket Ground, όπου οι AC/DC έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στην Αυστραλία την Τετάρτη, μετά από μια δεκαετία. Ο 70χρονος κιθαρίστας Angus Young είναι το μόνο μέλος του συγκροτήματος που έπαιξε στο φορτηγό και εμφανίζεται στην τελευταία αυστραλιανή περιοδεία.

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν την πλατεία για την προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ.

Πολλοί από τους 374 μουσικούς γκάιντας στριμώχτηκαν για να περάσουν μέσα από το πλήθος και να φθάσουν στον χώρο της σκηνής. Ο γηραιότερος μουσικός ήταν 98 ετών, ανέφεραν οι διοργανωτές.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα