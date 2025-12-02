Απίθανο σκηνικό σε πτήση: Γάτα βγήκε από το κλουβί της και έψαχναν τον ιδιοκτήτη (βίντεο)

Μια γάτα δραπέτευσε από το κλουβί της και άρχισε να τριγυρίζει στον διάδρομο αεροπλάνου σε πτήση της Southwest Airlines.

Το απρόσμενο περιστατικό που συνέβη την Ημέρα των Ευχαριστιών έκανε τους ταξιδιώτες να ξεσπάσουν σε γέλια. Ένας αεροσυνοδός πήρε γρήγορα αγκαλιά τη γάτα και την ενέταξε στην επίδειξη ασφαλείας πριν από την απογείωση. Το ήρεμο γατάκι έδειχνε ελαφρώς μπερδεμένο, αλλά απόλυτα άνετο στην αγκαλιά του αεροσυνοδού που το χάιδευε απαλά και πήγαινε πάνω-κάτω στον διάδρομο αναζητώντας τον ιδιοκτήτη του ζώου.

Μετά από μερικές βόλτες, ο ιδιοκτήτης αναγνώρισε τελικά το κατοικίδιό του, και οι δυο τους επανενώθηκαν, με το γατάκι να επιστρέφει στο κλουβί για το υπόλοιπο ταξίδι.

Το αστείο βίντεο με τη γάτα να βολτάρει στον διάδρομο αεροπλάνου, στην αγκαλιά αεροσυνοδού

Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο επιβάτης Τζέισον Τόμπσον και το ανήρτησε στο Instagram, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων. «Είναι σαν η γάτα να ελέγχει τα τραπεζάκια των καθισμάτων εν όψει προσγείωσης», αστειεύτηκε ένας χρήστης. «Η γάτα συμπεριφέρεται καλύτερα από πολλούς ανθρώπους στα αεροπλάνα αυτές τις μέρες», σχολίασε άλλος.

Σημειώνεται ότι η Southwest Airlines επιτρέπει τη μεταφορά γατών σε πτήσεις εσωτερικού με κόστος 125 δολάρια ανά διαδρομή, αρκεί το κατοικίδιο να είναι τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων και το κλουβί του να είναι εγκεκριμένο από την εταιρεία και να χωράει κάτω από το κάθισμα του επιβάτη.

Πηγή: iefimerida.gr