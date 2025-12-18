Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ με τη Μελάνια Τραμπ -Όλες οι στιγμές πριν την ορκωμοσία του προέδρου (βίντεο)

Η ταινία θα βγει στις αίθουσες των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, όμως η Amazon έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ, που... πραγματικά αφήνει υποσχέσεις.

Η Μελάνια Τραμπ είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια, με την κάμερα να την ακολουθεί σχεδόν παντού, δίνοντας στον θεατή «αποκλειστικά πλάνα που καταγράφουν κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και περιβάλλοντα που δεν έχουν ξαναδεί».

Το σλόγκαν που συνοδεύει το ντοκιμαντέρ είναι «γίνε μάρτυρας της Ιστορίας, ενώ εκείνη γράφεται».

Τη δημιουργία της ταινίας είχε προαναγγείλει η ίδια στα τέλη Νοεμβρίου, όταν είχε γίνει γνωστό πως φτιάχνει τη δική της εταιρεία παραγωγής.

Η Μελάνια Τραμπ και μία κάμερα για 20 ημέρες

Η ταινία φέρει ως τίτλο το όνομα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, «Μελάνια», και τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Μπρετ Ράτνερ. Η συμφωνία, ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία συμμετέχει η Amazon, προέβλεπε πως η κάμερα θα ακολουθεί τη Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγούνται της ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ, ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/n2kloQ4JwW — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 17, 2025

