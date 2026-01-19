Πολικό χάος στη Ρωσία: Πρωτοφανείς χιονοπτώσεις στην Καμτσάτκα - Ολόκληρα σπίτια θάφτηκαν στο χιόνι (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι στη χερσόνησο Καμτσάτκα της ρωσικής Άπω Ανατολή, όταν μεγάλη ποσότητα χιονιού έπεσε από στέγες και τους έθαψε ζωντανούς, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς η περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό παράλυτη από μια σειρά σφοδρών καταιγίδων και χιονοπτώσεων.

Η ζωή στην χερσόνησο έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας και σφοδρής χιονόπτωσης. Τα σχολεία έχουν κλείσει και οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί, ενώ στην πρωτεύουσα της περιοχής Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι.

Ολόκληρη αυτήν την εβδομάδα, πολλά συστήματα χαμηλής πίεσης που σχηματίζονται στην Οχοτσκική Θάλασσα έχουν σαρώσει την Καμτσάτκα και άλλα μέρη της Άπω Ανατολής, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις ρεκόρ.

Ο δήμαρχος του Πετροπάβλοφσκ-Καμτσάτσκι, Γεβγκένι Μπελιάγιεφ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πόλη λίγο μετά την αναφορά του πρώτου θανάτου την Πέμπτη.

Ο υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της Καμτσάτκα, Σεργκέι Λεμπέντεφ, δήλωσε αργότερα την ίδια ημέρα ότι ένας 63χρονος άνδρας θάφτηκε ζωντανός στο χιόνι που έπεσε από την οροφή του σπιτιού του. Βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείο δείχνει διασώστες να σκάβουν μέσα σε τεράστιους σωρούς χιονιού για να φτάσουν σε ηλικιωμένους κατοίκους που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους.

