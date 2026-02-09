Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Μασκοφόροι με «μαϊμού» περιπολικά ανατίναξαν χρηματαποστολή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρά τη βιαιότητα του επεισοδίου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Μια κινηματογραφική ληστεία πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ένοπλη συμμορία σε θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής στη νότια Ιταλία προκαλώντας σκηνές χάους σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα η επίθεση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο SS 613, μεταξύ Λέτσε και Μπρίντιζι, κοντά στην έξοδο Τουτουράνο, στην περιφέρεια της Απουλίας, με στόχο θωρακισμένο όχημα της εταιρείας BTV.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον οκτώ ένοπλοι δράστες απέκλεισαν τον δρόμο, βάζοντας φωτιά σε οχήματα που χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα, ενώ ορισμένοι φέρονται να παρίσταναν αστυνομικούς χρησιμοποιώντας φάρους.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να παραβιάσουν το θωρακισμένο όχημα και αντάλλαξαν πυρά με τους Καραμπινιέρι που έσπευσαν στο σημείο.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ οι έρευνες των ιταλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης, το οποίο καταγράφει τη σφοδρότητα του χτυπήματος.

Παρά τη βιαιότητα του επεισοδίου, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το περιστατικό φαίνεται πως λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς σε ανάρτησή του στα social media, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Κλαούντιο Στεφανάτσι, έκανε λόγο για πρωτοφανές χτύπημα

«Πρόκειται για μια επίθεση στο φως της ημέρας, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους των δύο επαρχιών του Σαλέντο. Όπλα, εκρηκτικά και συμπλοκή με τις Αρχές. Ο υπουργός Πιαντεντόζι πρέπει να σταματήσει να προσποιείται πως δεν συμβαίνει τίποτα».

In.gr

