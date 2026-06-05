Διπλή διάκριση για τα κρασιά της LOEL στον 16ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου 2026

Η LOEL ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, τις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασαν τα κρασιά της στον 16⁰ Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου 2026, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η κορυφαία διάκριση του διαγωνισμού απονεμήθηκε στην Κουμανδαρία ΑΛΑΣΙΑ 1984, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των συμμετοχών με 97,60 βαθμούς, κατακτώντας το Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο.

Παράλληλα, το Εύαμπελος Γη Cabernet Shiraz 2020 τιμήθηκε με Χρυσό Μετάλλιο, λαμβάνοντας 91,00 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική ποιότητα και αριστεία των κυπριακών οίνων της εταιρείας.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2026 στο Opus Events Venue, παρουσία εκπροσώπων του αμπελοοινικού κλάδου και των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση της Κουμανδαρίας ΑΛΑΣΙΑ 1984, ενός εξαιρετικού οίνου που ωριμάζει για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αποτελώντας ζωντανή έκφραση της μακραίωνης παράδοσης της Κουμανδαρίας και της οινοποιητικής τεχνογνωσίας της LOEL.

Η κορυφαία αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής αφοσίωσης της εταιρείας στη διαφύλαξη, ανάδειξη και διεθνή προβολή της Κουμανδαρίας, του ιστορικότερου οίνου της Κύπρου.

Οι βραβεύσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της LOEL ως ενός από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του κυπριακού κρασιού, τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά.