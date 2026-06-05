Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Διπλή διάκριση για τα κρασιά της LOEL στον 16ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου 2026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Κορυφαία βαθμολογία και Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο για την Κουμανδαρία ΑΛΑΣΙΑ 1984 και Χρυσό Μετάλλιο για το Εύαμπελος Γη Cabernet Shiraz 2020

Η LOEL ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, τις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασαν τα κρασιά της στον 16⁰ Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου 2026, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η κορυφαία διάκριση του διαγωνισμού απονεμήθηκε στην Κουμανδαρία ΑΛΑΣΙΑ 1984, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των συμμετοχών με 97,60 βαθμούς, κατακτώντας το Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο.

Παράλληλα, το Εύαμπελος Γη Cabernet Shiraz 2020 τιμήθηκε με Χρυσό Μετάλλιο, λαμβάνοντας 91,00 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική ποιότητα και αριστεία των κυπριακών οίνων της εταιρείας.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2026 στο Opus Events Venue, παρουσία εκπροσώπων του αμπελοοινικού κλάδου και των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση της Κουμανδαρίας ΑΛΑΣΙΑ 1984, ενός εξαιρετικού οίνου που ωριμάζει για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αποτελώντας ζωντανή έκφραση της μακραίωνης παράδοσης της Κουμανδαρίας και της οινοποιητικής τεχνογνωσίας της LOEL.

Η κορυφαία αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής αφοσίωσης της εταιρείας στη διαφύλαξη, ανάδειξη και διεθνή προβολή της Κουμανδαρίας, του ιστορικότερου οίνου της Κύπρου.

Οι βραβεύσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της LOEL ως ενός από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του κυπριακού κρασιού, τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά.

Tags

κρασί

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα