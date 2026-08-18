Θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα στο Λατσί

Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή κινηματογραφική βραδιά πραγματοποιήθηκε απόψε, Τρίτη 18 Αυγούστου, στην παραλία του Λατσιού, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Το θερινό σινεμά φιλοξενήθηκε στην περιοχή Porto Latchi & Island Beach Bar, όπου πραγματοποιήθηκε η προβολή της ταινίας «Palm Springs», προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική εμπειρία ψυχαγωγίας δίπλα στη θάλασσα.

Με την κινηματογραφική οθόνη να φωτίζει την παραλία, τον ήχο της θάλασσας να συνοδεύει την προβολή και τον έναστρο ουρανό να δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, συνδυάζοντας κινηματογράφο, θάλασσα και χαλαρή διάθεση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και προσέφερε μια ξεχωριστή μορφή καλοκαιρινής ψυχαγωγίας σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν τη δράση, συμβάλλοντας στην επιτυχία της βραδιάς.

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Πόλη Χρυσοχούς συνεχίζονται, με πολιτισμό, ψυχαγωγία και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα.