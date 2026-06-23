Το Whispering Angel γιορτάζει 20 εσοδείες!

Το Whispering Angel αποκαλύπτει την 20ή του εσοδεία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το brand που έχει ταυτιστεί όσο λίγα με την παγκόσμια αναγέννηση του ροζέ κρασιού. Αναγνωρισμένο διεθνώς ως το νούμερο ένα ροζέ κρασί στον κόσμο, το Whispering Angel γιορτάζει φέτος δύο δεκαετίες συνεχούς πορείας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Από το 2006, όταν ο Sacha Lichine ίδρυσε το Whispering Angel με στόχο να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του ροζέ κρασιού, το brand λειτούργησε ως καταλύτης για την παγκόσμια αναγέννηση του ροζέ, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την κατηγορία. Σήμερα παραμένει ηγετικό στην αγορά, με σταθερή ανάπτυξη και μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα που συνδυάζει αυθεντικότητα, φινέτσα και τη χαρακτηριστική γαλλική joie de vivre, αποτελώντας το ροζέ με το οποίο συγκρίνονται όλα τα υπόλοιπα.

Ο ιδρυτής του brand, Sacha Lichine, δήλωσε πως πρόκειται για μία από τις καλύτερες εσοδείες που έχουν δημιουργήσει, σημειώνοντας ότι το κρασί είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά γευστικό και αρωματικό. Ο οινοποιός Bertrand Léon δήλωσε ότι η επετειακή εσοδεία των 20 χρόνων εκφράζει μια ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ωριμότητα και τη φρεσκάδα, με αρώματα εσπεριδοειδών και κόκκινων φρούτων που προσδίδουν καθαρότητα και βάθος, ενώ στο στόμα χαρακτηρίζεται από μεταξένια υφή, δομή και ένα ζωντανό, ενεργητικό τελείωμα.

Για την επέτειο αυτή, παρουσιάζεται μια νέα συλλεκτική επετειακή ετικέτα με την υπογραφή του Sacha Lichine και το εμβληματικό σύμβολο των αγγέλων του Château d’Esclans. Η ετικέτα αποτυπώνει τη σύνδεση της κληρονομιάς με τη σύγχρονη αισθητική του brand και σχεδιάστηκε ώστε να ξεχωρίζει.

Παράλληλα, το Whispering Angel εγκαινιάζει έναν χρόνο εορτασμών μέσα από ένα καλλιτεχνικό project που περιλαμβάνει 20 οπτικές ιστορίες, καθεμία από τις οποίες αφηγείται ένα διαφορετικό κεφάλαιο της πορείας του brand, αναδεικνύοντας ανθρώπους, τόπους και στιγμές που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του.

Η PPD Global, μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, εκφράζει υπερηφάνεια για τη συνεργασία της με το Whispering Angel, προσφέροντας στο κυπριακό κοινό πρόσβαση σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ροζέ κρασιά παγκοσμίως.

Château D’ Esclans Instagram page: https://www.instagram.com/chateaudesclans/