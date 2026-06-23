Emirates: Καλοκαιρινές ταξιδιωτικές παροχές για τους επιβάτες με προορισμό το Ντουμπάι

Η Emirates ανακοινώνει την έναρξη της θερινής περιόδου με παροχή ειδικών προσφορών για επιβάτες που ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι. Οι παροχές περιλαμβάνουν δωρεάν διαμονή στο 5* JW Marriott Marquis Dubai, καθώς και πρόσβαση σε εκπτώσεις μέσω της Κάρτας Επιβίβασης της Emirates (My Emirates Pass), οι οποίες ισχύουν για επιλεγμένες υπηρεσίες στην πόλη κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Το Ντουμπάι, ως προορισμός για όλες τις εποχές, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, επιτρέποντας την προσαρμογή ενός θερινού ταξιδιού ανάλογα με το προφίλ του ταξιδιώτη και τη διάρκεια παραμονής. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, να επισκεφθούν εμβληματικά σημεία ενδιαφέροντος όπως το Burj Khalifa, να αξιοποιήσουν θεματικά πάρκα ψυχαγωγίας ή να επιλέξουν εμπειρίες σε μουσεία και γκαλερί. Ως ένας από τους πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως, το Ντουμπάι διαθέτει υποδομές φιλοξενίας με έμφαση στην εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Ο Adnan Kazim, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Chief Commercial Officer της Emirates, δήλωσε: «Αν οι επισκέπτες αναζητούν χαλάρωση, περιπέτεια, ψυχαγωγία ή συνδυασμό των παραπάνω, το Ντουμπάι αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για κάθε θερινό ταξίδι. Προσκαλούμε τους επιβάτες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία με δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο, ώστε να επωφεληθούν από το ευρύ φάσμα επιλογών αγορών, ψυχαγωγίας, εστίασης και οικογενειακών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν την καλοκαιρινή εμπειρία στο Ντουμπάι, είτε πρόκειται για ενδιάμεση στάση είτε για τελικό προορισμό.»

Διαμονή στο JW Marriott Marquis Dubai

Η Emirates παρέχει τη δυνατότητα στους επιβάτες να μετατρέψουν την ενδιάμεση στάση τους σε σύντομη παραμονή στην πόλη ή να παρατείνουν το ταξίδι τους, με δωρεάν διαμονή στο 5* JW Marriott Marquis, στο κέντρο του Ντουμπάι. Το ξενοδοχείο διαθέτει υποδομές εστίασης με διεθνή κουζίνα, εγκαταστάσεις ευεξίας, καθώς και αθλητικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου πλήρως εξοπλισμένου γυμναστηρίου και στούντιο reformer pilates, ενώ περιλαμβάνει και εξωτερική πισίνα με θέα στον αστικό ιστό της πόλης. Σύμφωνα με την προσφορά, για εισιτήρια μετ’ επιστροφής σε Πρώτη Θέση ή Διακεκριμένη Θέση παρέχεται διαμονή δύο διανυκτερεύσεων, ενώ για τις Premium Οικονομική Θέση και Οικονομική Θέση παρέχεται μία διανυκτέρευση. Η προσφορά ισχύει για ταξίδια με αναχώρηση μεταξύ 25 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου, για εισιτήρια με τελικό προορισμό το Ντουμπάι ή ενδιάμεση στάση άνω των 24 ωρών.

Αξιοποίηση ενδιάμεσης στάσης μέσω του Emirates Dubai Experience

Σε συνδυασμό με τη διαμονή στο JW Marriott Marquis Dubai, οι επιβάτες μπορούν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα Dubai Experience της Emirates για τον σχεδιασμό της παραμονής τους στο Ντουμπάι, με προτεινόμενα δρομολόγια 24 και 48 ωρών, προσαρμοσμένα σε διαφορετικά προφίλ ταξιδιωτών.

Προγράμματα παροχών μέσω του My Emirates Pass

Η Emirates επαναφέρει για τη θερινή περίοδο 2026 το πρόγραμμα My Emirates Pass, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 600 επιλεγμένες παροχές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεργασίες με επιχειρήσεις στους τομείς της ευεξίας, της εστίασης και του λιανεμπορίου, με χρήση της κάρτας επιβίβασης και ταυτοποίησης του επιβάτη στα συμμετέχοντα σημεία.

Θερινό πρόγραμμα Dubai Summer Surprises 2026

Η διοργάνωση Dubai Summer Surprises συμπληρώνει το 2026 28 χρόνια λειτουργίας και θα πραγματοποιηθεί από τις 2 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καθώς και δράσεις ευεξίας και αθλητισμού, ενώ παράλληλα προβλέπονται εμπορικές πρωτοβουλίες και χρονικά περιορισμένες προσφορές σε επιλεγμένα εμπορικά και αστικά σημεία της πόλης.

Σύνδεση με την Κύπρο

Η Emirates εκτελεί επί του παρόντος 1 καθημερινή πτήση από Λάρνακα προς Ντουμπάι, καθώς και 1 καθημερινή πτήση προς Μάλτα, διασυνδέοντας πάνω από 138 διεθνείς προορισμούς.

Στο πλαίσιο της ευέλικτης πολιτικής αλλαγής κράτησης, οι επιβάτες μπορούν να προχωρούν σε κρατήσεις με μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται μετά τις 2 Απριλίου 2026 περιλαμβάνουν μία δωρεάν αλλαγή ημερομηνίας, για όλες τις κατηγορίες θέσεων. Επιπλέον, έχει τεθεί σε εφαρμογή η υπηρεσία Comprehensive Travel Cover, με στόχο την ενισχυμένη ταξιδιωτική κάλυψη και προστασία των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για κράτηση εισιτηρίων, επισκεφθείτε το emirates.com. Οι κρατήσεις είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής Emirates App, του τηλεφωνικού κέντρου ή μέσω εξουσιοδοτημένων ταξιδιωτικών πρακτόρων.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

**Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικό check-in και έχουν αποθηκεύσει την κάρτα επιβίβασης στην εφαρμογή Emirates App ή στο ψηφιακό πορτοφόλι τους, θα πρέπει να διασφαλίσουν τη λήψη στιγμιότυπου οθόνης πριν από την άφιξη, καθώς η κάρτα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη μετά την προσγείωση.