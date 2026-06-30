Γιατί χρειάζεται έλεγχος στη χρήση ΑΙ και τι λύσεις δίνει η AccurePoint

Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της AccurePoint στην BEYOND 2026, τη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Metropolitan Expo.

Η παρουσία της εταιρείας στην BEYOND 2026 αποτέλεσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση μιας νέας και πολλά υποσχόμενης πρωτοβουλίας στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με επίκεντρο την υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και ασφαλή αξιοποίηση των AI συστημάτων από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η AccurePoint δημιουργήθηκε για να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για οργανισμούς που αναζητούν ή χρειάζονται πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες AI audit και assurance. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, από τη λήψη αποφάσεων έως την εμπειρία του πελάτη, η ανάγκη για διαφάνεια, έλεγχο, τεκμηρίωση και καλύτερη κατανόηση του ρίσκου γίνεται καθοριστική.

Μέσα από τη συμμετοχή της στην BEYOND, η AccurePoint είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε στελέχη επιχειρήσεων, φορείς της αγοράς και οργανισμών καθώς και σε επαγγελματίες της τεχνολογίας το αντικείμενό της, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανεξάρτητης αξιολόγησης των AI συστημάτων, ιδίως ενόψει των νέων απαιτήσεων που εισάγει η Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη της ΕΕ (EU AI Act).

Η εταιρεία συντονίζει σε Ελλάδα και Κύπρο την πρόσβαση σε υπηρεσίες της BABL AI, ανεξάρτητης εταιρείας AI audit και assurance, η οποία εκτελεί το τεχνικό έργο αξιολόγησης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν evidence-based αξιολόγηση AI systems, structured audit-style reporting, καθώς και ανάλυση σε κρίσιμες περιοχές όπως bias and fairness, accuracy and robustness, governance and risk practices, safety and controls.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο EU AI Act Readiness, δηλαδή στην ανεξάρτητη αξιολόγηση της ετοιμότητας ενός οργανισμού σε σχέση με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η διαδικασία περιλαμβάνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, εντοπισμό gaps, δομημένη αναφορά τύπου audit και risk-based prioritization, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μια σαφή και τεκμηριωμένη βάση για τη λήψη αποφάσεων.

Η ανάγκη για τέτοιες υπηρεσίες είναι ήδη εμφανής. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς να έχουν πάντοτε πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα αυτά εντάσσονται στις διαδικασίες τους, επηρεάζουν τα αποτελέσματα, δημιουργούν ρίσκο ή απαιτούν πρόσθετους μηχανισμούς εποπτείας. Η AccurePoint έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της περιοχής.

«Η συμμετοχή μας στην BEYOND επιβεβαίωσε ότι η αγορά έχει ήδη αρχίσει να αναζητά πιο ώριμες, αξιόπιστες και τεκμηριωμένες λύσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Για εμάς, η διαχείριση του AI δεν αφορά μόνο την καινοτομία. Αφορά την κατανόηση, τον έλεγχο και την υπευθυνότητα», σημειώνει ο Φίλιππος Σιακαβάρας, εκπρόσωπος της AccurePoint.

Με αφετηρία την επιτυχημένη παρουσία της στην BEYOND, η AccurePoint τοποθετείται δυναμικά σε έναν τομέα που αναμένεται να αποκτήσει αυξανόμενη σημασία τα επόμενα χρόνια, καθώς επιχειρήσεις, οργανισμοί και θεσμοί καλούνται να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο πιο διαφανή, υπεύθυνο και εναρμονισμένο με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.