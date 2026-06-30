Τεχεράνη: Δεν θα αφήσουμε αναπάντητη καμία παραβίαση από τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση του μνημονίου συμφωνίας από τις ΗΠΑ αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του, καθώς αναμένονταν αντιπροσωπείες και από τις δύο πλευρές στο Κατάρ για έμμεσες συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία.

«Δεν θα αφήσουμε καμία ενέργεια αναπάντητη. Όπως έχουν αποδείξει οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας κατά των στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπακάι σε δημοσιογράφους σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

«Τέτοιες ενέργειες θα συνιστούσαν παραβίαση του Άρθρου 1 του μνημονίου συμφωνίας. Φυσικά, εάν τέτοιες παραβιάσεις επαναληφθούν και συνεχιστούν, η συνέχιση αυτής της διαδικασίας θα αντιμετωπίσει δυσκολίες», πρόσθεσε.



KΥΠΕ