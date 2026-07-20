100 αεροσκάφη, 44 μήνες και 4,4 εκατομμύρια ανθρωποώρες: το πρόγραμμα αναβάθμισης της Emirates σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο

Η Emirates έφτασε στο στόχο των 100 αεροσκαφών που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισής της, το μεγαλύτερο γνωστό πρόγραμμα που έχει αναλάβει οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως. Από την έναρξη των εργασιών τον Νοέμβριο του 2022, 47 αεροσκάφη Airbus A380 και 53 Boeing 777 έχουν ανακαινιστεί πλήρως, από την μύτη μέχρι την ουρά, στα εργοστάσια της Emirates Engineering στο Ντουμπάι. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2026, περίπου 20 επιπλέον αεροσκάφη θα έχουν αναβαθμιστεί, με αποτέλεσμα η αεροπορική εταιρεία να έχει καλύψει σημαντικά περισσότερο από το ήμισυ της επένδυσής της ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η οποία αποσκοπεί στην παροχή μιας σταθερά υψηλού επιπέδου εμπειρίας στους πελάτες.

Σε διάστημα 44 μηνών, η ομάδα της Emirates Engineering απασχόλησε περισσότερους από 400 μηχανικούς και τεχνικούς, επενδύοντας συνολικά 4,4 εκατομμύρια ανθρωποώρες για να μεταμορφώσει 100 αεροσκάφη και να πραγματοποιήσει μια εξελιγμένη αναβάθμιση στο εσωτερικό όλων των καμπινών των αεροσκαφών.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, κάθε αεροσκάφος εξοπλίστηκε επίσης με μια νέα καμπίνα Premium Economy. Συνολικά, έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 3.800 νέα καθίσματα Premium Economy στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, επιταχύνοντας την επέκταση αυτού του περιζήτητου προϊόντος σε περισσότερες διαδρομές του δικτύου της Emirates, προσφέροντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες στους πελάτες να απολαύσουν τις εξαιρετικά αναγνωρισμένες καμπίνες.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας να προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα της κατηγορίας τους σε κάθε καμπίνα αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, και η ολοκλήρωση της πλήρους αναβάθμισης των καμπινών σε 100 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου μέσα σε 44 μήνες αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα. Με την υποστήριξη μιας επένδυσης ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, εξασφαλίζει στους πελάτες μας μια «καλύτερη εμπειρία πτήσης», με ανώτερη πολυτέλεια, άνεση και προσεγμένες λεπτομέρειες σε κάθε καμπίνα. Η υλοποίηση ενός έργου αυτής της κλίμακας και πολυπλοκότητας εξ ολοκλήρου με δικούς μας πόρους απαιτούσε επίσης απαράμιλλη προγραμματισμό, ακρίβεια, δεξιοτεχνία και τεχνικές ικανότητες εδώ στο Ντουμπάι. Η ομάδα μας έχει ξαναγράψει εντελώς τους κανόνες ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων επιβατικών αεροσκαφών στην εμπορική αεροπορία, για να διασφαλίσει ότι κάθε αεροσκάφος θα επιστρέψει στους ουρανούς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σε άψογη κατάσταση.»

Η υλοποίηση της αναβάθμισης

Από την έναρξη του έργου τον Νοέμβριο του 2022, η ομάδα μηχανικών της Emirates έχει αναβαθμίσει κατά μέσο όρο 28 αεροσκάφη ετησίως. Στο πλαίσιο κάθε αναβάθμισης, οι μηχανικοί αποσυναρμολογούν πλήρως το εσωτερικό των αεροσκαφών, πραγματοποιούν μια ενδελεχή ανανέωση σε όλες τις καμπίνες, χρησιμοποιώντας πάνω από 4.000 εξαρτήματα για ένα αεροσκάφος A380 και πάνω από 2.500 εξαρτήματα για ένα αεροσκάφος Boeing 777, και στη συνέχεια επανασυναρμολογούν τα πάντα με ακρίβεια.

Η ομάδα της Emirates Engineering ανέπτυξε επίσης καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση ενός έργου τεράστιας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τροποποιημένων φορτηγών τροφοδοσίας εντός των υπόστεγων για τη μεταφορά μεγάλων εξαρτημάτων από και προς το εργαστήριο αναβάθμισης και το αεροσκάφος. Εκτός από την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της προόδου των εργασιών ανά ζώνη και εξειδικευμένων διαδικασιών αποθήκευσης και ανάκτησης εξαρτημάτων, η ομάδα σχεδίασε και κατασκεύασε επίσης διάφορα είδη εξειδικευμένου εξοπλισμού για τη μετακίνηση εξαρτημάτων και την πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του εσωτερικού του αεροσκάφους για την αναβάθμιση. Η Emirates Engineering συνεργάστηκε με περισσότερους από 100 προμηθευτές για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου έργου.

Από το σχέδιο μέχρι τον διάδρομο απογείωσης

Το πρόγραμμα αναβάθμισης της Emirates ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2021 και αφορούσε 105 αεροσκάφη του στόλου της αεροπορικής εταιρείας. Τον Νοέμβριο του 2022, το πρώτο αεροσκάφος της Emirates, ένα Airbus A380, υποβλήθηκε σε αναβάθμιση στα υπόστεγα της Emirates Engineering στο Ντουμπάι. Μέχρι τον Μάιο του 2024, λόγω της έντονης ζήτησης από τους πελάτες, η πρωτοβουλία αναβάθμισης επεκτάθηκε ώστε να καλύψει 191 αεροσκάφη και στη συνέχεια 219 αεροσκάφη μέχρι το τέλος του έτους. Τον Αύγουστο του 2024, το πρώτο Boeing 777 που αναβαθμίστηκε στο Ντουμπάι τέθηκε σε εμπορική υπηρεσία.

Πιο πρόσφατα, τον Μάιο του 2026, η ομάδα της Emirates Engineering ολοκλήρωσε την αναβάθμιση ενός A380 σε δύο έως τρεις κατηγορίες θέσεων, ένα έργο που περιλάμβανε σημαντικές δομικές αλλαγές στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, για πρώτη φορά, της καμπίνας Premium Economy στο άνω κατάστρωμα του αεροσκάφους. Από τον Οκτώβριο του 2026, το πρόγραμμα αναβάθμισης της Emirates θα εισέλθει στην επόμενη φάση του με την εγκατάσταση οθονών 4K OLED HDR10+ στα πίσω μέρη των καθισμάτων των αεροσκαφών, καθώς και με την εισαγωγή των νέων ελαφριών καθισμάτων Safran Z400, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων των προϊόντων.

Ανακύκλωση με αναβάθμιση

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιωσιμότητα, χιλιάδες κιλά υψηλής ποιότητας δέρματος, υφασμάτων και άλλων υλικών που αφαιρούνται από αεροσκάφη που έχουν υποστεί ανακαίνιση ανακυκλώνονται με αναβάθμιση σε μια ποικιλία συλλεκτικών αντικειμένων περιορισμένης έκδοσης, όπως είδη αποσκευών της σειράς «Aircrafted by Emirates». Η Emirates έχει επίσης διανείμει πάνω από 4.000 σακίδια πλάτης, κατασκευασμένα από υφάσματα καθισμάτων της Οικονομικής Θέσης που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί, σε παιδιά σε 11 χώρες.