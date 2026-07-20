Χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας - Τι ώρα αναμένεται να επανέλθει

Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν το βράδυ της Δευτέρας περιοχές της Έγκωμης και του Καϊμακλίου στη Λευκωσία, λόγω βλάβης στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΑΗΚ, η βλάβη καταγράφηκε λίγο πριν από τις 21:00, επηρεάζοντας αριθμό υποστατικών στις δύο περιοχές.

Τα συνεργεία της ΑΗΚ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, με την εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της παροχής να τοποθετείται γύρω στα μεσάνυχτα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη βλάβη. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της αποκατάστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ, όπου αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο οι πληροφορίες για τις βλάβες στο δίκτυο.