Η διαδρομή της Emirates για την προσβασιμότητα στα ταξίδια για όλους

Στο πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, η Emirates ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος «Travel Rehearsal» για παιδιά με αυτισμό σε 17 πόλεις παγκοσμίως, καθώς και την απόκτηση της Πιστοποίησης για τον Αυτισμό™ από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (IBCCES). Με αυτή τη διάκριση, η Emirates γίνεται η πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο που λαμβάνει την εν λόγω πιστοποίηση.

Τα προγράμματα ταξιδιωτικής εμπειρίας δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά με αυτισμό να εξοικειωθούν με τη διαδικασία του αεροδρομίου και της αεροπορικής εμπειρίας, προετοιμάζοντάς τα καλύτερα για μια πραγματική πτήση. Παράλληλα, πάνω από 30.000 μέλη του πληρώματος καμπίνας και του προσωπικού εδάφους της Emirates έχουν ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση, με στόχο την παροχή υποστήριξης σε επιβάτες με αυτισμό και αισθητηριακές ευαισθησίες.

Ο Adel Al Redha, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Chief Operating Officer της Emirates, δηλώνει: «Η προσβασιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής μας στρατηγικής. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία ταξιδιωτικών εμπειριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των επιβατών.»

«Η προσβασιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής μας στρατηγικής. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για τη διαμόρφωση ταξιδιωτικών εμπειριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των επιβατών, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους.»

Εφαρμογή του προγράμματος «Travel Rehearsal» σε 17 πόλεις

Η Emirates εφαρμόζει το πρόγραμμα προσομοίωσης ταξιδιού σε 17 πόλεις παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η Βαρκελώνη, το Μπρίσμπεϊν, η Βουδαπέστη, η Σέμπου, το Κράιστσερτς, το Ντουμπάι, το Ντέρμπαν, η Λουάντα, η Μαδρίτη, η Μανίλα, o Μαυρίκιος, το Μάντσεστερ, το Μόντρεαλ, η Νίκαια, το Όσλο, το Παρίσι και το Τορόντο. Νέες πόλεις προστίθενται κάθε μήνα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2023 στο Ντουμπάι, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι, τo Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, τη Γενική Διεύθυνση Ταυτοτήτων και Υποθέσεων Αλλοδαπών, την Αστυνομία και το Τελωνείο του Ντουμπάι, καθώς και με τοπικά σχολεία και κέντρα αυτισμού, όπως το Safe Center for Autism και το Dubai Autism Center.

Παιδιά μαζί με τους δασκάλους και τους φροντιστές τους εξασκούνται στη διαδικασία του check-in, στην παράδοση αποσκευών, στους ελέγχους διαβατηρίων και ασφαλείας, και στην πλοήγηση στον χώρο του αεροδρομίου.

Η συμμετοχή γίνεται κατόπιν πρόσκλησης μέσω συνεργαζόμενων φορέων και προς το παρόν δεν διατίθεται για μεμονωμένες κρατήσεις.

Πιστοποίηση Αυτισμού™ για την Emirates

Η Emirates γίνεται η πρώτη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο που λαμβάνει Πιστοποίηση για τον Αυτισμό™, μετά από εκτεταμένη συνεργασία με τον IBCCES.

Περισσότερα από 30.000 μέλη του πληρώματος καμπίνας και του προσωπικού εδάφους εκπαιδεύτηκαν στην αναγνώριση των αναγκών επιβατών με αυτισμό, στη διαχείριση αισθητηριακής ευαισθησίας και στην παροχή κατάλληλης υποστήριξης.

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε έπειτα από ενδελεχείς αξιολογήσεις των διαδικασιών και της εμπειρίας ταξιδιού που προσφέρει η Emirates, καλύπτοντας υπηρεσίες εδάφους και πτήσεων.

Προβολή περιεχομένου ευαισθητοποίησης μέσω του «ice»

Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, η Emirates προβάλλει ειδικά επιλεγμένο περιεχόμενο με θέμα τη νευροδιαφορετικότητα μέσω του συστήματος ψυχαγωγίας ice.

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει ταινίες όπως Temple Grandin, Ezra και The Flight of Bryan, καθώς και ντοκιμαντέρ όπως Inside Our Autistic Minds του BBC και παιδικές σειρές όπως το Carl the Collector.

Συνεργασία για την προώθηση της προσβασιμότητας στα ταξίδια

Σύμφωνα με έρευνα του AutismTravel.com, το 78% των οικογενειών διστάζει να ταξιδέψει, ενώ το 94% δηλώνει ότι θα προγραμμάτιζε περισσότερες διακοπές εάν υπήρχαν προσβάσιμα καταλύματα και υπηρεσίες με εκπαίδευση στον αυτισμό.

Η Emirates, μέσω διεθνών συνεργασιών με το Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι και άλλους τοπικούς φορείς, στηρίζει δράσεις με στόχο να καταστεί το Ντουμπάι ένας από τους πιο προσβάσιμους προορισμούς παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.emirates.com.