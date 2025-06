«Προμηθευτής της Χρονιάς» η Coca-Cola HBC Κύπρου στα Cyprus Retail and Sales Awards 2024

Τον κορυφαίο τίτλο της βραδιάς «Προμηθευτής της Χρονιάς» απέσπασε η Coca-Cola HBC Κύπρου στα Cyprus Retail and Sales Awards 2024 που διοργάνωσε η BOUSSIAS Cyprus. Η επίσημη ανακοίνωση των νικητών με την τελετή απονομής των βραβείων, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28 Μαρτίου.

Η Coca-Cola HBC Κύπρου τιμήθηκε με συνολικά δέκα βραβεία, δύο Gold, πέντε Silver και δύο Bronze, και με το μεγάλο βραβείο «Προμηθευτής της χρονιάς 2024», γεγονός που αναδεικνύει τη σφαιρική, καινοτόμο και υπεύθυνη προσέγγισή της στην αγορά. Από επιτυχημένες καταναλωτικές εκστρατείες, μέχρι δράσεις περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρεία ξεχώρισε για την ολοκληρωμένη της στρατηγική.

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Προμηθευτής της Χρονιάς – Coca-Cola HBC Κύπρου

Gold Βραβεία

COCA-COLA CHRISTMAS ACTIVATION – Κατηγορία : Direct / Experiential / Live Εκστρατεία

Κατηγορία Εκστρατεία Corona Sunset Hours Activation – Κατηγορία : Direct / Experiential / Live Εκστρατεία

Silver Βραβεία

Εργοδότης Προτίμησης – Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό

Πρωτοβουλία “NetZeroBy40” – Κατηγορία: Διαχείριση Ενέργειας / Μείωση Κατανάλωσης

Χυμοί ΛΑΝΙΤΗΣ - «Ζήσε με Γεύση» – Κατηγορία: Διαφημιστική Εκστρατεία

COCA-COLA UEFA EURO 2024 ACTIVATION – Κατηγορία: Προωθητική Ενέργεια

Ψηφιακή Εκστρατεία Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΚΥΚΚΟΣ – «Δίνουμε νέα ζωή / Από τους Γονείς για τους Γονείς» – Κατηγορία: Digital Εκστρατεία

Bronze Βραβεία

SPRITE Re-launch– Κατηγορία: Επιτυχημένο Λανσάρισμα ή Επαναλανσάρισμα Προϊόντος

COCA-COLA UEFA EURO 2024 ACTIVATION – Κατηγορία: Προσαρμογή Διεθνούς Concept

Με όραμα να είμαστε ο κορυφαίος 24/7 συνεργάτης ποτών και αναψυκτικών, στο επίκεντρο της εστίασης μας, Προτεραιότητα μας είναι ο Πελάτης (Customer First) , όπου το Εμείς Πάνω από το Εγώ (We over I) αντικατοπτρίζει το DNA της ομάδας μας στον τρόπο, με τον οποίο Επιτυγχάνουμε Βιώσιμα (Deliver Sustainably) και αναπτυσσόμαστε μαζί με τους πελάτες μας, προσφέροντας το σωστό προϊόν για κάθε περίσταση κατανάλωσης.

Οι διακρίσεις αυτές υπογραμμίζουν τη σταθερή προσήλωση της Coca-Cola HBC Κύπρου στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων και αυθεντικών εμπειριών, καθώς και στην περιβαλλοντική. Πίσω από κάθε βραβείο υπάρχει μια ιστορία δημιουργικότητας, συνεργασίας και ακούραστης προσπάθειας από τις απίστευτες ομάδες μας και τους πολύτιμους συνεργάτες μας στην The Coca-Cola Company.

Με σταθερή επένδυση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις ανθρώπινες αξίες, στην Coca-Cola HBC Κύπρου συνεχίζουμε να δημιουργούμε πραγματική αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία.