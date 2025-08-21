Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Συντεχνία Τ/κ εργαζομένων στη ΔΕΑ επικρίνει Τατάρ για μη απόδοση δικαιωμάτων

Εδώ και μήνες είναι εκκρεμή τα αιτήματα για συλλογική σύμβαση και εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων στη ΔΕΑ, κατήγγειλε σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της συντεχνίας «δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS) και της ομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων (KİEF), Γκιουβέν Μπενγκιχάμ αναφέροντας: «Ευχαριστούμε κ. Τατάρ που δεν λαμβάνετε υπόψη τους εργαζόμενους».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τ/κ συνδικαλιστής είπε ότι είχαν συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη στις 28 Ιουλίου και ο κ. Τατάρ τους είπε ότι θα ζητούσε για το θέμα τη νομική άποψη του «γενικού εισαγγελέα». Σχεδόν ένα μήνα μετά, ανέφερε ο κ. Μπενγκιχάμ, η επιστολή στον «γενικό εισαγγελέα» δεν έχει σταλεί.

Στους εργαζόμενους στην ΔΕΑ, συνέχισε, δεν δόθηκε καν ο τιμάριθμος. «Σας ευχαριστούμε, κύριε Τατάρ, που αγνοήσατε τους εργαζόμενους που εργάστηκαν για την αναγνώριση των μαρτύρων και των αγνοουμένων μας, που σφετεριστήκατε ακόμη και το δικαίωμα σε επίδομα κόστους ζωής και που αγνοήσατε το δικαίωμα συλλογικής σύμβασης που κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρει.

Πρόσθεσε ότι οι Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι στη ΔΕΑ, σε αντίθεση με τους Ελληνοκύπριους ομολόγους τους, στερούνται εργασιακής ασφάλειας και αυτή η κατάσταση τους κάνει να αισθάνονται άχρηστοι. Η συντεχνία, κατέληξε, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων στη ΔΕΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

