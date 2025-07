Palm Beach Resort: Μια νέα εποχή παραθαλάσσιας ζωής με επενδυτικό χαρακτήρα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Ιουνίου, η παρουσίαση του Palm Beach Resort, από την Premium Access Cyprus και τη Thanos Hospitality Services. Δύο ονόματα με μακρά εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων και της φιλοξενίας, αντίστοιχα.

Η εκδήλωση, την οποία προσφώνησαν ο Shaul Keinan, Managing Director and Co-Partner της Premium Access και ο Θάνος Μιχαηλίδης, Chief Executive Officer της Thanos Hotels, αποτέλεσε την πρώτη επίσημη γνωριμία με έναν νέο, πολυδιάστατο προορισμό, που συνδυάζει χαλάρωση, διασκέδαση και πολυτελή διαβίωση, με έμφαση στην ποιότητα ζωής και την εμπειρία κατοίκησης.

Το Palm Beach Resort, που αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2026, έρχεται να καλύψει τη ζήτηση για ποιοτικές επενδυτικές επιλογές στον τομέα της παραθαλάσσιας κατοικίας.

Το νέο Palm Beach Resort αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία ζωής και ταυτόχρονα μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν υψηλή ποιότητα, σύγχρονο lifestyle και προοπτικές απόδοσης.

Πρόκειται για μια μεικτή ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών της Premium Access Cyprus, η οποία περιλαμβάνει ένα πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο, σύγχρονους συνεδριακούς χώρους, εκλεκτές γαστρονομικές επιλογές και τρεις ξεχωριστές οικιστικές επιλογές που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του beachfront living:

Το “The Waterfront Residences”, με κομψές σουίτες και διαμερίσματα που αποτελεί την επιτομή της ιδιωτικότητας και της απρόσκοπτης θέας, το 10όροφο “The Sea Breeze Tower”, που αποτελεί μια πιο αστική και δυναμική πρόταση για όσους αγαπούν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική δίπλα στη θάλασσα, και το “The Beach House Residences”που αποτελείται από πολυτελείς βίλες, με ιδιωτικότητα, διακριτική πολυτέλεια και υψηλό επίπεδο αισθητικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεικτή αυτή ανάπτυξη δεσπόζει στην ειδυλλιακή ακτογραμμή Λάρνακας–Δεκέλειας, με την προνομιούχα τοποθεσία να παρέχει άμεση πρόσβαση στην πόλη και τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας, ενώ απέχει μόλις 30 λεπτά από τη Λευκωσία.

Πέρα από την ολοκληρωμένη εμπειρία διαβίωσης και τις υπηρεσίες ενός πεντάστερου θερέτρου, το πρότυπο αυτό έργο προσφέρει εξαιρετικές επενδυτικές προοπτικές, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν υψηλή ποιότητα, σύγχρονο τρόπο ζωής και σταθερή απόδοση της επένδυσής τους. Διότι αναμφίβολα το Palm Beach Resort αποτελεί την πλέον ελκυστική πρόταση για ιδιοκατοίκηση ή παραθεριστική χρήση, καθώς και απόκτηση σταθερού εισοδήματος μέσω ενοικίασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Palm Beach Resort και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του resort https://www.palmbeachresort.cy, καθώς επίσης στο τηλέφωνο 24653734 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@palmbeachresort.cy.