Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Ευτράπελα στην συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο - Το κοστούμι του Ζελένσκι και ο δημοσιογράφος που την πάτησε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ουκρανός πρόεδρος φόρεσε κοστούμι μετά τα σχόλια τον Φεβρουάριο, στην πρώτη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και «έσφαξε» με το γάντι τον δημοσιογράφο που είχε τότε σχολιάσει αρνητικά το ντύσιμό του με στρατιωτικό τζάκετ

Εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον πόλεμο και την ειρήνη, μια… ανάλαφρη στιγμή έλαβε χώρα στο Οβάλ Γραφείο, όταν ένας δημοσιογράφος και ο Ντόναλντ Τραμπ παρατήρησαν την επιλογή του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να φορέσει μαύρο κοστούμι.

«Φαίνεστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι», είπε ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν του Real America's Voice, ο οποίος είχε σχολιάσει την επιλογή του Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο. «Είπα το ίδιο», σχολίασε γελώντας ο Τραμπ και άγγιξε την πλάτη του Ουκρανού προέδρου. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ζελένσκι πως ο Μπράιαν Γκλεν είναι ο δημοσιογράφος που στην προηγούμενη συνάντηση τον είχε ρωτήσει γιατί δεν φορούσε κοστούμι.

«Τον θυμάμαι» απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του ζητήσει ο δημοσιογράφος συγγνώμη. «Φοράτε το ίδιο κοστούμι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο. «Εγώ άλλαξα, εσείς όχι», συνέχισε.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΖΕΛΕΝΣΚΙΣΥΝΑΝΤΗΣΗΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited