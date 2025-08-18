Ευτράπελα στην συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο - Το κοστούμι του Ζελένσκι και ο δημοσιογράφος που την πάτησε

Εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον πόλεμο και την ειρήνη, μια… ανάλαφρη στιγμή έλαβε χώρα στο Οβάλ Γραφείο, όταν ένας δημοσιογράφος και ο Ντόναλντ Τραμπ παρατήρησαν την επιλογή του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να φορέσει μαύρο κοστούμι.

«Φαίνεστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι», είπε ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν του Real America's Voice, ο οποίος είχε σχολιάσει την επιλογή του Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο. «Είπα το ίδιο», σχολίασε γελώντας ο Τραμπ και άγγιξε την πλάτη του Ουκρανού προέδρου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ζελένσκι πως ο Μπράιαν Γκλεν είναι ο δημοσιογράφος που στην προηγούμενη συνάντηση τον είχε ρωτήσει γιατί δεν φορούσε κοστούμι.

«Τον θυμάμαι» απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του ζητήσει ο δημοσιογράφος συγγνώμη. «Φοράτε το ίδιο κοστούμι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο. «Εγώ άλλαξα, εσείς όχι», συνέχισε.

REPORTER: "You look fabulous in that suit."



POTUS: "That's the reporter that attacked you last time."



ZELENSKYY: "I remember...He's in the same suit. I changed. You are not." 😂 pic.twitter.com/VFrSD7wdlH — Breaking911 (@Breaking911) August 18, 2025

Πηγή: protothema.gr