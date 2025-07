Το HBO Max έρχεται στην Κύπρο από την Cablenet

Η Warner Bros. Discovery και η Cablenet ανακοινώνουν με υπερηφάνεια την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας με το λανσάρισμα του HBO Max streaming app στην Κύπρο και στα πλάνα υπηρεσιών της Cablenet. Με την κίνηση αυτή, η Cablenet γίνεται ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Κύπρο που προσφέρει στους συνδρομητές πλήρη πρόσβαση στο HBO Max περιεχόμενο.

Από τις 22 Ιουλίου, το HBO Max streaming app θα είναι διαθέσιμο στην Κύπρο και στην Cablenet, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στον εμπλουτισμό της ψυχαγωγίας του κυπριακού κοινού. Επιλεγμένα πλάνα υπηρεσιών της Cablenet περιλαμβάνουν πλέον την streaming πλατφόρμα HBO Max, δίνοντας στους συνδρομητές πρόσβαση σε μια πλούσια γκάμα διεθνώς αναγνωρισμένων σειρών, κινηματογραφικών επιτυχιών και αποκλειστικών πρωτότυπων παραγωγών, όλα μέσω της ευκολίας της εφαρμογής HBO Max.

Οι συνδρομητές της Cablenet θα έχουν την αποκλειστική δυνατότητα απόκτησης των HBO Max Edition πλάνων Κινητής Τηλεφωνίας, Internet και Τηλεόρασης μέσω της υποβολής ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Αναβαθμισμένη Πρόσβαση σε Κορυφαίο Περιεχόμενο

Οι συνδρομητές της Cablenet θα είναι από τους πρώτους στην Κύπρο που θα μπορούν να απολαύσουν το περιεχόμενο του HBO Max, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων κύκλων του Rick and Morty, αγαπημένων σειρών όπως FRIENDS και το The Big Bang Theory, και πολυαναμενόμενων επερχόμενων ταινιών όπως Sinners, A Minecraft Movie, Mickey 17, Alto Knights, Barbie, Dune και ολόκληρη τη συλλογή ταινιών Harry Potter.

Επιπλέον, το κοινό της Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει βραβευμένες και αναγνωρισμένες σειρές όπως: The Last of Us, The White Lotus, Game of Thrones, House of the Dragon, Succession, The Penguin, Sex and the City, The Sopranos, Industry, Peacemaker, και And Just Like That... – όλα διαθέσιμα στην πλατφόρμα HBO Max μέσω της Cablenet.

Ζήστε μια Ασυναγώνιστη Εμπειρία μέσω του HBO Max app στην Cablenet

Μέσω της εφαρμογής HBO Max, οι συνδρομητές της Cablenet θα μπορούν να έχουν εξατομικευμένη και εμπλουτισμένη εμπειρία streaming, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών όπως πολλαπλά προφίλ χρηστών, λίστες παρακολούθησης και προηγμένα εργαλεία ανακάλυψης περιεχομένου. Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης προβολή σε όλες τις συσκευές και παραμένει διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ταξιδιών εντός της ΕΕ βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Φορητότητας.

Ο Ιωάννης Μαυρίδης, CEO της Cablenet, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ο πρώτος συνεργάτης του HBO Max στην Κύπρο που φέρνει μια ασυναγώνιστη εμπειρία στους συνδρομητές μας. Η παροχή κορυφαίας ψυχαγωγίας στην κυπριακή αγορά αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή μας να είμαστε ένας καινοτόμος πάροχος, που προσθέτει πραγματική αξία μέσω των υπηρεσιών μας».

Ο Jamie Cooke, EVP και MD, Central Eastern Europe, Middle East and Turkey, και EMEA Creative Agency και Pay TV, Warner Bros. Discovery, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την Cablenet και θα φέρουμε το εμβληματικό brand HBO Max, και του παγκοσμίου φήμης περιεχομένου του στο κοινό της Κύπρου. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι το κυπριακό κοινό έρχεται πιο κοντά στις ιστορίες και τους χαρακτήρες που αγαπούν, με την ευελιξία και την ποιότητα που περιμένουν από μια premium υπηρεσία».

Οι συνδρομητές της Cablenet μπορούν να αναμένουν ακόμα πιο συναρπαστικό περιεχόμενο του HBO Max, συμπεριλαμβανομένου του TASK, μιας συναρπαστικής νέας HBO Original σειράς από τον Brad Ingelsby (Mare of Easttown) με πρωταγωνιστή τον Mark Ruffalo, που εξερευνά το έγκλημα και την εξιλέωση σε μια αμερικανική πόλη της εργατικής τάξης. Οι λάτρεις του τρόμου μπορούν να αναμένουν το IT: Welcome to Derry, μια ανατριχιαστική prequel σειρά του Stephen King’s It, που διαδραματίζεται 27 χρόνια πριν τα γεγονότα των εμβληματικών ταινιών.