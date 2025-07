Η Purpose Communications γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Δημοσίων Σχέσεων με την καμπάνια «Voices of Purpose»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δημοσίων Σχέσεων, η Purpose Communications παρουσιάζει την καμπάνια “Voices of Purpose”, θέτοντας στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την ανάγκη για μια ουσιαστική επανεξέταση του ρόλου της επικοινωνίας στην εποχή της λογοδοσίας και της στρατηγικής ευθύνης. Σε ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη του κοινού κλονίζεται και η αξία της φήμης δοκιμάζεται καθημερινά, η Purpose Communications προτείνει έναν νέο ορισμό για τις Δημόσιες Σχέσεις: όχι ως εργαλείο προβολής, αλλά ως μέσο στρατηγικής καθοδήγησης, αυθεντικής έκφρασης και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.

«Στην Purpose Communications πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική επικοινωνία δεν περιορίζεται στο τι λέγεται, αλλά εστιάζει στο γιατί αυτό έχει σημασία», δηλώνει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. «Ο σκοπός είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην επικοινωνία που απλώς γεμίζει χώρο και σε εκείνη που δημιουργεί εμπιστοσύνη. Η καμπάνια αυτή αποτυπώνει τη φιλοσοφία που διέπει κάθε πτυχή της δουλειάς μας: συνέπεια, πρόθεση και ευθύνη».

Η καμπάνια “Voices of Purpose” είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον κλάδο να επανεξετάσει τις πρακτικές του. Αντί να ακολουθήσει τις γνωστές φόρμες προβολής, εστιάζει σε αυτό που κάνει τη Purpose να ξεχωρίζει: τους ανθρώπους της. Μέσα από αυθεντικές τοποθετήσεις και επαγγελματικές εμπειρίες, αναδεικνύονται οι αξίες που οδηγούν τη δουλειά της ομάδας, η ενσυναίσθηση, η στρατηγική σκέψη και η πίστη στην αλήθεια του κάθε brand.

Η καμπάνια υλοποιείται μέσω των κοινωνικών δικτύων της Purpose Communications, ενώ στην ιστοσελίδα της εταιρείας φιλοξενείται το blog «Voices of Purpose: Redefining Public Relations in an age of accountability». Στο blog αναλύεται η στρατηγική προσέγγιση της Purpose μέσα από τις προσωπικές φωνές των μελών της ομάδας, προσφέροντας μια σύγχρονη και διορατική οπτική για τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Δημόσιες Σχέσεις στη σημερινή εποχή.

Η Παγκόσμια Ημέρα Δημοσίων Σχέσεων, που τιμάται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου, αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να αναδειχθεί ο ρόλος του κλάδου στη διαμόρφωση φήμης, στη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Για την Purpose Communications, είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι η αξία της επικοινωνίας δεν αποτυπώνεται μόνο μέσα από δείκτες απόδοσης, αλλά αντανακλάται κυρίως στη συνέπεια, στις αξίες που εκπροσωπεί και στον ουσιαστικό της αντίκτυπο.

Με βασική αρχή πως η επιτυχημένη επικοινωνία ξεκινά από τη σαφή πρόθεση, η Purpose Communications έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους στρατηγικούς συνεργάτες για επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς με κοινωνικό αποτύπωμα. Σε μια εποχή που η διαφάνεια και η ουσία είναι πιο απαραίτητες από ποτέ, η Purpose Communications παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μία βασική αρχή: να λέει ό,τι έχει αξία και να το εννοεί.