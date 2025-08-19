Public: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη φοιτητική ζωή με 2πλό όφελος!

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις, στόχους, ευκαιρίες και μαζί την ανάγκη για τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για να ξεκινήσει λοιπόν η νέα χρονιά … εντελώς τσιιιιιλ, ξεκίνα από τα Public, με οικιακές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας, που θα κάνουν τη φοιτητική ζωή πιο εύκολη και συναρπαστική, καλύπτοντας κάθε πτυχή της ακαδημαϊκής καθημερινότητας.

Μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές για τον τέλειο φοιτητικό χώρο

Στα Public θα βρεις ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, κουζίνες και φούρνους που καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες μιας φοιτητικής κατοικίας. Στον τομέα των μικροσυσκευών, οι φοιτητές θα βρουν βραστήρες και τοστιέρες για γρήγορα γεύματα, καφετιέρες για την απαραίτητη καφεΐνη των εξετάσεων, σίδερα ατμού για τη φροντίδα των ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες για την καθαριότητα του χώρου, καθώς και multicookers και άλλες έξυπνες συσκευές που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Τεχνολογία που είναι απαραίτητη

Προϊόντα τεχνολογίας με αμέτρητες επιλογές σε laptops, εκτυπωτές για σημειώσεις και εργασίες, καθώς και ασύρματα ποντίκια, ακουστικά, τσάντες μεταφοράς σε συνδυασμό με πακέτα antivirus και Microsoft365, προσφέρουν έναν πλήρη εξοπλισμό για σπουδές. Παράλληλα, στην κορυφή των επιλογών, συναντάμε προτάσεις desktop gaming για κορυφαίες στιγμές χαλάρωσης.

2πλο όφελος για μια ολοκληρωμένη εμπειρία

Όποια προϊόντα και αν επιλέξει ο φοιτητής, η απόκτησή τους γίνεται πιο εύκολη χάρη στο 2πλό όφελος που προσφέρουν τα Public. Τα μέλη του Public+ λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων στο Public Wallet τους, καθιστώντας την επόμενη αγορά ακόμη πιο οικονομική. Παράλληλα, η Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής διασφαλίζει ότι κάθε αγορά γίνεται στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Καθώς χιλιάδες φοιτητές ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τα Public στέκονται δίπλα τους, προσφέροντας όχι μόνο προϊόντα, αλλά και λύσεις που κάνουν τη φοιτητική ζωή πιο άνετη, παραγωγική και απολαυστική. Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα τόσο online στο public.cy, όσο και στα καταστήματα Public σε όλη την Κύπρο.