The Simpsons: Πέθανε ο σεναριογράφος της σειράς Νταν ΜακΓκράθ

Πέθανε σε ηλικία 61 ετών, ο σεναριογράφος των σειρών κινουμένων σχεδίων The Simpsons και Mission Hill, Νταν ΜακΓκράθ.

Τη δυσάρεστη είδηση μετέφερε η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Χάσαμε χθες τον απίστευτο αδερφό μου Ντάνι. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μοναδικός.», έγραψε η αδερφή του, Γκέιλ ΜακΓκράθ Γκαραμπαντιάν, στο Facebook.

«Ένας απίστευτος γιος, αδελφός, θείος και φίλος. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες», πρόσθεσε.

Αργότερα, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι ο Νταν ΜακΓκράθ πέθανε την Παρασκευή στο νοσοκομείο NYU Langone στο Μπρούκλιν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο κωμικός συγγραφέας ήταν γνωστός για τη δουλειά του στις σειρές The Simpsons, Saturday Night Live , King of the Hill, Gravity Falls και Mission Hill, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στο SNL το 1991.

Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Harvard, όπου υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του φοιτητικού περιοδικού Harvard Lampoon.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, είχε γράψει 50 επεισόδια της σειράς “The Simpsons” (1992-1994) και άλλα 24 επεισόδια (1996-1998).

Κέρδισε ένα βραβείο Emmy για τους Simpsons και ήταν υποψήφιος για το βραβείο Writers Guild για την ταινία «Life: A Loser's Manual».

Λέγεται ότι απολύθηκε δύο φορές από τους Simpsons και αργότερα συνέχισε να εργάζεται στο Mission Hill ενώ, είχε μια σχεδόν δεκαετή πορεία στο King of the Hill.

Πηγή: cnn.gr