Παν. Νεάπολις Πάφος: Νέο εξ αποστάσεως προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει την έναρξη του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Εξ Αποστάσεως, το οποίο θα ξεκινήσει να προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει, προσφέροντας σε φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό τη δυνατότητα να σπουδάσουν από οπουδήποτε, απολαμβάνοντας την υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα και υπεροχή που χαρακτηρίζουν το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως πιστοποιημένο και προσφέρεται 100% εξ αποστάσεως, με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και πρόσβαση σε μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με μεθόδους που εξασφαλίζουν την ακαδημαϊκή εγκυρότητα και την ευελιξία της εξ αποστάσεως φοίτησης. Διδάσκεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, παρέχοντας διεθνή προσανατολισμό και ευρύτερη προσβασιμότητα.

Η δομή του προγράμματος καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, από Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μάρκετινγκ και Ανθρώπινο Δυναμικό έως Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Καινοτομία και Στρατηγική, ενώ ενσωματώνει τεχνικές δεξιότητες, ασκήσεις προσομοίωσης και πρακτικές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πέρα από τη δομή και το περιεχόμενό του, το πρόγραμμα ξεχωρίζει για τα επιπλέον πλεονεκτήματα που προσφέρει: διδασκαλία από ακαδημαϊκούς, κατόχους διδακτορικού τίτλου με ισχυρό ερευνητικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, πρόσβαση σε δωρεάν σεμινάρια τεχνικών δεξιοτήτων σε τομείς αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις, δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, καθώς και συνεχή ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες για να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις διοίκησης, μάρκετινγκ, πωλήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και ανθρώπινου δυναμικού, σε πολυεθνικές εταιρείες, ΜΜΕ, startups, αλλά και σε δημόσιους και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: https://www.nup.ac.cy/gr/bsc-business-administration-dl/