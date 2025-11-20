Η Βουλγαρία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Κρασιού Iter Vitis

Η Βουλγαρία ολοκληρώνει τη διαδικασία ένταξης στην περίφημη ευρωπαϊκή διαδρομή κρασιού Iter Vitis σε μια συμβολικά σημαντική ημέρα για την οινοποίηση - την άφιξη του νέου Beaujolais, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων (BTA), Κίριλ Βάλτσεφ, στην Εθνική Λέσχη Τύπου του BTA, στη Σόφια, την Πέμπτη.

Ο Υπουργός Τουρισμού της Βουλγαρίας, Μίροσλαβ Μπορσός, ο Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της χώρας, Γκεόργκι Τάχοφ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Iter Vitis, Εμανουέλα Πάνκε, η Πρόεδρος του Βουλγαρικού Οργανισμού Οινοτουρισμού, Πέτια Μίνκοβα και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βουλγαρικού Συνδέσμου Επαγγελματιών Οίνου, Εμίλ Κοράλοφ, συμμετείχαν στην εκδήλωση που σηματοδότησε την επίσημη ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωπαϊκή πολιτιστική διαδρομή κρασιού.

Η ευρωπαϊκή πολιτιστική διαδρομή Iter Vitis είναι πιστοποιημένη Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009, σημείωσε ο Βάλτσεφ, τονίζοντας ότι η διαδικασία ένταξης ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης από τη Βουλγαρία του 9ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον Οινοτουρισμό στο Πλόβντιβ. Επεσήμανε ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, όταν σε μια από τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Ευρώπης γιορτάζεται παραδοσιακά η άφιξη του Beaujolais Nouveau.

«Προσωπικά, έχω πει συχνά ότι εύχομαι εμείς στη Βουλγαρία να καλωσορίζαμε το νέο μας κρασί με τον τρόπο που γίνεται στη Γαλλία. Και να που είμαστε σήμερα, σηματοδοτώντας την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή του Κρασιού», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του BTA. Κάλεσε τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα ονόματα των οινοποιείων και των εμπορικών σημάτων στις αναφορές τους, αντί να τα αποφεύγουν σαν να τα διαφημίζουν.

Ο Βάλτσεφ ανακοίνωσε ότι όποιος επιθυμεί να μάθει από πού περνάει η διαδρομή του κρασιού από τη Βουλγαρία, μπορεί να το κάνει από ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού LIK του BTA, συμπεριλαμβανομένης της αγγλόφωνης έκδοσής του που παρουσίασε ο Βάλτσεφ στην Πάνκε. Περιέχει νέα από αυτό το φθινόπωρο από περισσότερα από 100 βουλγαρικά οινοποιεία, εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής του BTA.

Πηγή: ΚΥΠΕ