Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Αγορά

Όλα σχεδόν τα δώρα του μεγάλου διαγωνισμού της μπύρας ΚΕΟ βρίσκονται στην αγορά και περιμένουν να τα κερδίσετε.

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η αγαπημένη μπύρα ΚΕΟ φέτος το καλοκαίρι χαρίζει 1,000 σούπερ δώρα στις φιάλες των 330ml και 630ml. Ένα αυτοκίνητο Renault Five E-Tech Electric, δύο σκούτερ VESPA Primavera, Τηλεοράσεις, Ψησταριές, Ψυγεία, Apple iWatch και iPads, Συλλεκτικές Παγωνιέρες ΚΕΟ, Ομπρέλες Κήπου, Σετ Παραλίας και μπύρες ΚΕΟ για να δροσίσετε το καλοκαίρι σας.

Χίλια, σούπερ δώρα κερασμένα από την μπύρα ΚΕΟ σας περιμένουν να τα βρείτε κάτω από τα πώματα των φιαλών. Ήδη, κάποια δώρα έχουν κερδηθεί. Βρείτε τα υπόλοιπα στις υπεραγορές, στα σουπερμάρκετ, στα εστιατόρια, σε μπαρ και μπυραρίες σε όλη την Κύπρο.

Όροι και κανονισμοί στο keobeer.com.cy

Tags

ΚΕΟμπύρες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited