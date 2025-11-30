Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φέρεται να φορούσε ζώνη ασφαλείας ο ανήλικος στην Αθηαίνου

Ο δεκατετράχρονος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν το όχημα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ανετράπη σε αγροτικό δρόμο στην Αθηένου.

Φέρεται να φορούσε ζώνη ασφαλείας ο ανήλικος στην Αθηαίνου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ο δεκατετράχρονος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί όταν το όχημα, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ανετράπη σε αγροτικό δρόμο στην Αθηένου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το νέο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 1030 το πρωί στον δρόμο Πυροΐου - Αθηένου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ο 14χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο ανατράπηκε σε ελαιώνα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αν και φαίνετα ότι φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εξετάσεις στη σκηνή προκειμένου να εξακριβώσει υπό ποιές συνθήκες συνέβη το νέο τροχαίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το όχημα ανήκει σε συγγενικό άτομο του ανήλικου, με την αστυνομία να προχωρεί σε σχετική σύλληψη.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εξετάσεις, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, φαίνεται ότι το όχημα ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

