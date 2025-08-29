Η Alpha Bank Κύπρου στέλνει τους πρώτους νικητές του Alpha Spend & Win στη συναυλία των Coldplay στο Λονδίνο!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Δύο τυχεροί Πελάτες της Alpha Bank Κύπρου θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2025, για να απολαύσουν ζωντανά τη συναυλία των Coldplay, ως οι μεγάλοι νικητές της πρώτης μηνιαίας κλήρωσης του προγράμματος επιβράβευσης Alpha Spend & Win!

Οι δύο νικητές εξασφάλισαν από ένα μοναδικό ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα, που περιλαμβάνει εισιτήρια για τη συναυλία των Coldplay τον προσεχή Σεπτέμβριο στο Λονδίνο, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για 3 βράδια, καθώς και υπηρεσίες των έμπειρων αντιπροσώπων της Top Kinisis Travel.

Η συμμετοχή των Πελατών της Τράπεζας στην πρώτη μηνιαία κλήρωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις συναλλαγές Ιουλίου να μετατρέπονται αυτόματα σε ευκαιρίες για μοναδικά δώρα και ξεχωριστές εμπειρίες.

Το Alpha Spend & Win συνεχίζεται δυναμικά έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προσφέροντας κάθε μήνα νέες εκπλήξεις και εντυπωσιακά δώρα. Με τις συναλλαγές Αυγούστου οι Πελάτες της Alpha Bank Κύπρου διεκδικούν δύο πακέτα για δύο άτομα στον συναρπαστικό αγώνα Formula 1 στο Abu Dhabi.

Παράλληλα, όλοι οι Πελάτες της Alpha Bank Κύπρου που πραγματοποιούν αγορές με κάρτες Mastercard, συμμετέχουν αυτόματα στη μεγάλη Bonus Κλήρωση του Alpha Spend & Win, στην οποία θα κληρωθούν δύο μεγάλα και πολύτιμα δώρα:

  • Ένα αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology από τη Cyprus Import Corporation.
  • Πέντε δωροεπιταγές αξίας €15.000 έκαστη από τα καταστήματα Very Exclusive της Vassos Eliades για αγορά πολυτελών ρολογιών ή κοσμημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε €1 συναλλαγών με κάρτα Mastercard ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στις μηνιαίες κληρώσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίων συναλλαγών τα €800. Για τη συμμετοχή στην Bonus Κλήρωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό συναλλαγών για όλη την περίοδο του προγράμματος είναι €6.000.

Η Alpha Bank Κύπρου συγχαίρει θερμά τους πρώτους νικητές και προσκαλεί όλους τους Πελάτες της να συνεχίσουν να αξιοποιούν τις κάρτες Mastercard για να διεκδικήσουν τις μοναδικές εμπειρίες που ακολουθούν!

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμοι στο www.alphabank.com.cy.

