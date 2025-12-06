Νέος σεισμός στην Κύπρο, μεγέθους 3.2 Ρίχτερ

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3.2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο λίγο μετά τις 20:40 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας και είχε εστιακό βάθος 58 χιλιόμετρα.