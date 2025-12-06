Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέος σεισμός στην Κύπρο, μεγέθους 3.2 Ρίχτερ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας και είχε εστιακό βάθος 58 χιλιόμετρα.

 

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3.2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο λίγο μετά τις 20:40 το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας και είχε εστιακό βάθος 58 χιλιόμετρα.

ΚΥΠΡΟΣΣΕΙΣΜΟΣ

