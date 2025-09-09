Η payabl. επιστρέφει ως Title Sponsor του τουρνουά καλαθόσφαιρας «Νεόφυτος Χανδριώτης» 2025

Η payabl., κορυφαίος πάροχος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, ανακοινώνει την επιστροφή της ως Title Sponsor του payabl. τουρνουά καλαθόσφαιρας «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία στη Λευκωσία.

Στην έκτη του διοργάνωση, το τουρνουά καλαθόσφαιρας έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα τουρνουά προετοιμασίας στην Ευρώπη, φιλοξενώντας τέσσερις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague: Ολυμπιακός Πειραιώς, AS Monaco, Paris Basketball και Ερυθρός Αστέρας Meridianbet Βελιγραδίου. Για τρεις ημέρες, η Κύπρος θα γίνει το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με χιλιάδες φιλάθλους στις κερκίδες και μεταδόσεις που θα φτάσουν σε κοινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δράση ξεκινά την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, με τον αγώνα Paris Basketball – Ερυθρός Αστέρας. Το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει την AS Monaco, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, με δύο αγώνες: Ολυμπιακός Πειραιώς – Paris Basketball το απόγευμα και AS Monaco – Ερυθρός Αστέρας το βράδυ.

Ο Μάριος Τσιάϊλης, CFO της payabl., δήλωσε: «Στην payabl. είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μία χρονιά δίνουμε το όνομά μας και στηρίζουμε το τουρνουά καλαθόσφαιρας ‘Νεόφυτος Χανδριώτης’, μια διοργάνωση με ξεχωριστή σημασία για την Κύπρο. Το τουρνουά αυτό αναδεικνύει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει την τοπική κοινωνία, αξίες που μας εκφράζουν απόλυτα. Ως εταιρεία που ιδρύθηκε και διατηρεί την έδρα της στην Κύπρο, θεωρούμε αυτή τη χορηγία έναν τρόπο να τιμήσουμε τις ρίζες μας, να ενδυναμώσουμε την κοινότητα και να μοιραστούμε το πνεύμα ανθεκτικότητας και αριστείας του νησιού με ολόκληρη την Ευρώπη.»

Ο κ. Τσιάϊλης πρόσθεσε επίσης: «Είμαστε επίσης υπερήφανοι που θα στηρίξουμε τους τοπικούς εμπόρους κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Τα POS τερματικά μας θα εξασφαλίσουν μια απρόσκοπτη εμπειρία πληρωμών για τους φιλάθλους, κάνοντας την παρουσία τους στο γήπεδο ακόμη πιο απολαυστική.»

Από την πλευρά του ο Νικόλας Κωνσταντίνου, Διευθυντής της Pneuma Promotions και διοργανωτής του τουρνουά, ανέφερε: «Το payabl. τουρνουά καλαθόσφαιρας ‘Νεόφυτος Χανδριώτης’ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία προπονητικά τουρνουά της Ευρώπης, προσελκύοντας ομάδες παγκόσμιας κλάσης και ένα φανατικό διεθνές κοινό. Αυτή η επιτυχία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη σταθερή στήριξη της payabl., της οποίας η συνεισφορά ξεπερνά τα όρια μιας χορηγίας. Μαζί, φέρνουμε την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Κύπρο και παράλληλα ενισχύουμε την κοινωνία, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Ταμείο Ιατρικής Φροντίδας Φοιτητών Νεόφυτος Χανδριώτης του Πανεπιστημίου Κύπρου, που τιμά τη μνήμη του νεαρού αθλητή στο όνομα του οποίου διεξάγεται το τουρνουά.»

Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της payabl. να επενδύει στον πολιτιστικό και αθλητικό ιστό της Κύπρου, εδραιώνοντας περαιτέρω τη φήμη του νησιού ως δυναμικού κόμβου διεθνών διοργανώσεων.

Το payabl. τουρνουά καλαθόσφαιρας «Νεόφυτος Χανδριώτης» διοργανώνεται από την Pneuma Promotions, με τη στήριξη κορυφαίων τοπικών συνεργατών, και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 15.000 θεατές κατά τη διάρκεια των τριών ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το payabl. τουρνουά καλαθόσφαιρας «Νεόφυτος Χανδριώτης» 2025 μπορείτε να καλέσετε στο 7000 3222, ενώ για να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας επισκεφθείτε την πλατφόρμα SoldOutTicketBox.com.