6 πράγματα που έχουν νόημα για τη γάτα σας αλλά όχι για εσάς

Ξαφνικά αυτή πετάγεται, κατεβαίνει από τον καναπέ και αρχίζει να τρέχει σαν δαιμονισμένη πέρα δώθε, αφήνοντάς σας έκπληκτους. Θα μπορούσε να κυνηγάει ένα φάντασμα. Αλλά φαντάσματα δεν υπάρχουν.

Είναι αλήθεια ότι μερικές συμπεριφορές των αιλουροειδών φίλων μας είναι αδύνατον να τις εξηγήσουμε.

Παρακάτω θα σας πούμε κάποια πράγματα που κάνει η γάτα σας-και τα έχετε δει σίγουρα- που για αυτή έχουν νόημα. Για εσάς πάλι όχι.

1. Ο δόκτωρ Τζέκιλ και ο κύριος Χάιντ

Η γάτα σας πηδάει στην αγκαλιά σας και κουλουριάζεται. Αρχίζει να τρίβεται πάνω σας και ζητάει να τη χαϊδέψετε. Εσείς αρχίζετε να τη χαϊδεύετε. Εκείνη γουργουρίζει από ευτυχία. Και εκεί που είναι όλα ωραία και καλά, κάτι παθαίνει και ξεκινάει να σας δαγκώνει. Και αναρωτιέστε. Είναι η γάτα μου ο δόκτωρ Τζέκιλ και ο κύριος Χάιντ;

Αν αυτή η ξαφνική αλλαγή στάσης φαίνεται να έρχεται από το πουθενά και για εσάς δεν έχει νόημα, εντούτοις είναι μια κοινή συμπεριφορά σε ορισμένες γάτες που φτάνουν στα όρια ανοχής τους όταν χαϊδεύονται. Η συμπεριφορά, γνωστή ως επιθετικότητα που προκαλείται από χάδια, συμβαίνει όταν μια γάτα διεγείρεται υπερβολικά από το συνεχές χάιδεμα. Και το δείχνει με τη γλώσσα του σώματός της που λέει ”σταμάτα”. Όταν δεν πιάνουμε το σήμα, ο μόνος τρόπος για να μας κάνει να σταματήσουμε είναι να γρατσουνίσει ή να δαγκώσει.

Για να αποφύγετε λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά στο μέλλον, δώστε προσοχή στα σήματα που εκπέμπει και που δείχνουν ότι η υπομονή της εξαντλείται. Αυτά περιλαμβάνουν συσπάσεις του δέρματος, νευρικό κούνημα της ουράς, παύση του γουργουρίσματος, μετατόπιση της θέσης του σώματος, αυτιά που γυρίζουν προς τα πίσω.

2. Βουτώντας το πόδι στο νερό

Ένα άλλο πράγμα που κάνει η γάτα μας και μας φαίνεται ότι δεν έχει κανένα νόημα είναι όταν βουτάει το ένα της ποδαράκι στο μπολ με το νερό και στη συνέχεια γλείφει το νερό από το πόδι αντί να πίνει με τον κανονικό τρόπο. Όσο και αν δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό, υπάρχει εξήγηση. Πρόκειται για μια πολύ πρακτική γατίσια συμπεριφορά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η γάτα επιλέγει τη μέθοδο του ποδιού εάν το μπολ νερού είναι πολύ βαθύ ή πολύ στενό. Οι γάτες έχουν μακριά μουστάκια και δεν τους αρέσει να τα στριμώχνουν. Αυτό λέγεται κόπωση μουστακιών. Η κόπωση στα μουστάκια ή στρες των μουστακιών είναι ένα φαινόμενο που αναφέρεται στην υπερδιέγερση που βιώνει μια γάτα όταν τα μουστάκια της ακουμπούν στις πλευρές ενός στενού πράγματος, όπως, για παράδειγμα, ένα στενό μπολ ή μια στενή ή βαθιά λεκάνη. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς, δυσάρεστη αίσθηση, μπορεί να προκαλέσει άγχος και δυσφορία στη γάτα και μπορεί να την οδηγήσει στο να μην πίνει πολύ νερό ή να μην τρώει ιδιαίτερα.

Η βύθιση λοιπόν του ποδιού το καθιστά όλο αυτό πιο άνετο. Μια γάτα σε ένα σπίτι με πολλές γάτες μπορεί επίσης να το κάνει αυτό σαν ασφάλεια εάν υπάρχει ένταση στο σπίτι. Μπορεί δηλαδή να μην αισθάνεται αρκετά άνετα για να χαμηλώσει το κεφάλι της στο μπολ, κάτι που θα την κάνει να μη βλέπει τι γίνεται γύρω της.

3. Προβάλλοντας την πίσω όψη

Ένα από τα πράγματα που θεωρείται προσβλητικό στην κοινωνίας μας είναι όταν κάποιος μας γυρίσει την πλάτη. Όμως κάνει και η γάτα το ίδιο. Για άλλους φυσικά λόγους. Και δεν πιστεύουμε να το βρίσκετε και αυτό προσβλητικό. Πηδάει λοιπόν η κυρία στην αγκαλιά σας για να καθίσει, αλλά στη συνέχεια σας γυρίζει την πλάτη και τα οπίσθιά της και κοιτάζει αλλού. Μπορεί ακόμα και να κουλουριαστεί δίπλα σας με την πλάτη της στραμμένη προς εσάς. Γενικώς της αρέσει να σας δείχνει την πίσω της όψη.

Υπάρχει λοιπόν ένας απλός λόγος για αυτό. Η κίνηση αυτή δείχνει τεράστια εμπιστοσύνη. Η γάτα σας σάς εμπιστεύεται. Επίσης δεδομένου ότι μια γάτα είναι ζώο που είναι τόσο αρπακτικό όσο και θήραμα, έχει μάθει να τοποθετείται με τον ασφαλέστερο τρόπο. Αν σας γυρίσει την πλάτη, αυτό είναι από τη μία σημάδι εμπιστοσύνης προς εσάς και από την άλλη ότι θέλει να παρακολουθεί τα πάντα. Με ένα σμπάρο δυο τρυγώνια.

4. Τρελός χορός

Η γάτα σας είναι ήσυχη και χαλαρή. Ξαφνικά και χωρίς προφανή λόγο, για εσάς πάντα, αρχίζει να τρέχει πέρα δώθε στο σπίτι χορεύοντας σαν να κυνηγάει ένα φανταστικό ποντίκι. Και κάνει και διάφορα άλματα.

Εσείς κοιτάζετε τριγύρω, αλλά δεν μπορείτε να βρείτε κάτι, ένα ποντίκι, μια αράχνη ή οτιδήποτε άλλο που θα ήταν λόγος να το κυνηγήσει. Τι λοιπόν συμβαίνει όταν αρχίζουν οι γάτες τον τρελό χορό; Υπάρχει πιθανότητα η γάτα σας να κυνηγάει μια σκιά, κάποιο ανεπαίσθητο φως που εσείς δεν βλέπετε ή μπορεί και να έχει συσσωρευμένη ενέργεια που με αυτόν τον τρόπο εκτονώνεται. Οι γάτες είναι κυνηγοί και είναι φτιαγμένες για κίνηση. Εάν η γάτα σας κοιμάται πάρα πολύ και δεν παίζει όπως πρέπει, συχνά αντιδράει έτσι. Και λάβετε υπόψη ότι οι αισθήσεις της γάτας δεν έχουν σχέση με τις δικές μας. Επομένως η γατούλα σας μπορεί να ακούσει, να μυρίσει ή να δει κάτι που περνά εντελώς απαρατήρητο από εσάς.

5. Χαρτί και πληκτρολόγιο

Ανεξάρτητα από το πόσα παιχνίδια έχετε στη γάτα σας ή πόσο ενδιαφέρον μπορεί να είναι το περιβάλλον που ζει, εκείνη θα λατρέψει ένα κομμάτι χαρτί, στο οποίο και θα κάτσει πάνω.

Επίσης υπάρχει πάντα και η δημοφιλής συμπεριφορά των γατών που αποφασίζουν να απλωθούν στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας την ώρα που εσείς προσπαθείτε να εργαστείτε. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα άνετο καινούργιο κρεβατάκι για αυτές και εκείνες να το αγνοούν και να προτιμάνε το χαρτί ή το πληκτρολόγιό σας; Δεν έχει νόημα. Και όμως για εκείνες έχει.

Όταν έχετε χαρτιά που θέλετε να διαβάσετε ή όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιό σας, η έξυπνη γάτα σας ξέρει ακριβώς πού εστιάζετε την προσοχή σας. Σε κάτι άλλο και όχι σε αυτή. Έτσι λοιπόν και εκείνη κάθεται σε αυτά για να της δώσετε σημασία.

6. Εξαφανίζοντας τα ίχνη

Πηγαίνει η γάτα σας να φάει στο πιατάκι της. Κάτι τσιμπολογάει και στη συνέχεια πατάει μπροστά από το πιατάκι της και κάνει όπως όταν έχει κάνει την ανάγκη της στην άμμο της λεκάνης της. Προσπαθεί κάτι να καλύψει.

Μη φανταστείτε ότι εκείνη τη στιγμή σάς λέει ότι το φαγητό της δεν είναι νόστιμο. Δεν παριστάνει τον θαμώνα εστιατορίου που στέλνει το φαγητό πίσω στην κουζίνα.

Στην πραγματικότητα αυτή είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά που βασίζεται στο ένστικτο επιβίωσής της τόσο ως θηρευτή όσο και ως θήραμα. Εάν η γάτα σας δεν τελειώσει το γεύμα της, το να πατήσει με αυτόν τον τρόπο στο πάτωμα είναι μια προσπάθεια να καλύψει το φαγητό για να αποφύγει να πλησιάσουν αρπακτικά. Εμποδίζει επίσης το κοντινό θήραμα να ειδοποιηθεί για την παρουσία της. Το κάνει ενστικτωδώς. Ακόμη και οι γάτες που δεν βγαίνουν ποτέ έξω για κυνήγι συνεχίζουν να έχουν αυτά τα ένστικτα επιβίωσης.

Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε οι γάτες μας είναι πανέξυπνες, πανούργες και με έντονο το αίσθημα επιβίωσης. Και δεν κάνουν τίποτα που δεν έχει νόημα.

