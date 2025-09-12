Beauty Bar και Hope For Children ενώνουν δυνάμεις ενάντια στον Σχολικό Εκφοβισμό για μία ασφαλέστερη σχολική χρονιά

Καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, η αλυσίδα καλλυντικών Beauty Bar και ο ανθρωπιστικός οργανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center ενώνουν και πάλι δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό, μέσω της εκστρατείας «Stop Bullying». Η εκστρατεία αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, ενώ παράλληλα προωθεί την εκπαιδευτική προσέγγιση και τα προγράμματα του Hope For Children προς όλα τα παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας, στα καταστήματα Beauty Bar σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Παραλίμνι, έχουν τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις με μηνύματα κατά του σχολικού εκφοβισμού, ενώ παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων του Hope For Children. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα μπορούν να συνεισφέρουν μέσω των κουμπαράδων που βρίσκονται στα ταμεία των καταστημάτων για να στηρίξουν:

Την παγκύπρια Γραμμή Βοήθειας 1466 του Hope For Children, που παρέχει δωρεάν και εχέμυθη ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη, καθώς και συμβουλές και καθοδήγηση τόσο σε παιδιά όσο και γονείς/κηδεμόνες.

Την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία Παγκύπρια αναφορικά με την αντιμετώπιση και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού.

Η εκστρατεία "Stop Bullying" αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου όπου κάθε παιδί αισθάνεται ασφάλεια. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, εκπρόσωποι του Hope For Children και αγαπημένα πρόσωπα από τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μεταφέρουν το σημαντικό μήνυμα της εκστρατείας, το "Stop Bullying" καθώς και συμβουλές για την αντιμετώπισή του.

Η Άντρια Νεοκλέους, Εκτελεστική Διευθύντρια, "Hope For Children" CRC Policy Center δήλωσε: «Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα πρόβλημα που αφορά την ευημερία και την ανάπτυξη κάθε παιδιού και είναι καθήκον μας να σταθούμε απέναντι του με αποφασιστικότητα. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, προωθούμε την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη στήριξη στα παιδιά και τους νέους. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στα σχολεία μας όπου κάθε παιδί να αισθάνεται ασφαλές. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα μας, αλλά και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού, προσπαθούμε να καταργήσουμε τον εκφοβισμό και να προωθήσουμε την εποικοδομητική επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των νέων. Ευχαριστούμε τα Beauty Bar για τη στήριξη και φέτος αυτήν την προσπάθεια».

Αξίζει να αναφερθεί πως στο πλαίσιο της εκστρατείας, λειτουργοί του "Hope For Children" CRC Policy Center προχώρησαν σε εκπαίδευση του προσωπικού των Beauty Bar σε θέματα bullying, με στόχο την αναγνώριση συμπεριφορών εκφοβισμού και πρώτης διαχείρισης.

