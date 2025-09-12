10 Χρόνια IDEA: Μια Δεκαετία Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Έμπνευσης

Το IDEA Innovation Center συμπληρώνει δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας στο κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η επέτειος γιορτάστηκε με μια ξεχωριστή εκδήλωση στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, γεμάτη ενέργεια, δημιουργικότητα και ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα.

Η βραδιά συγκέντρωσε συνεργάτες, εκπροσώπους startups, εκπαιδευτές και φίλους του IDEA, σε ένα θερμό και ενθουσιώδες κλίμα. Ο Διευθυντής του IDEA, Παναγιώτης Κορινός, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την εξέλιξη του IDEA σε πυλώνα καινοτομίας στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ Χάρης Πουαγκαρέ, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της δεκαετίας, τονίζοντας ότι το IDEA έχει δεχθεί πάνω από 1.000 αιτήσεις, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 100 startups και 260 επιχειρηματίες, ενώ έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 120 θέσεων εργασίας. Αναφέρθηκε επίσης στην αναγνώριση του IDEA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Βραβείο Προώθησης Επιχειρηματικότητας το 2019, καθώς και στην επένδυση άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στο κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας. Ο Δρ Πουαγκαρέ ευχαρίστησε θερμά τους στρατηγικούς εταίρους, τους εκπαιδευτές, τους μέντορες και όλα τα μέλη της κοινότητας για τη συνεχή στήριξή τους.

Νέα πρωτοβουλία: Strong Minds, Strong Startups

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα δράση του IDEA, με στόχο τη στήριξη της ψυχικής υγείας των επιχειρηματιών. Η πρωτοβουλία «Strong Minds, Strong Startups» αναγνωρίζει ότι η προσωπική ενδυνάμωση και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το IDEA επενδύει πλέον όχι μόνο στην επιχειρηματική γνώση, αλλά και στην ευημερία των ανθρώπων που την εφαρμόζουν.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Καινοτομίας, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, ο οποίος εξήρε τη συμβολή του IDEA στην εξέλιξη του κυπριακού οικοσυστήματος καινοτομίας. Τόνισε την ουσιαστική δουλειά που γίνεται μέσα από τις δράσεις του Κέντρου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των startups που ωριμάζουν και χαράζουν τον δικό τους δρόμο.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με networking, ανταλλαγή ιδεών και νέες συνδέσεις, σηματοδοτώντας όχι μόνο το τέλος μιας επιτυχημένης δεκαετίας, αλλά και την αρχή μιας νέας εποχής για το IDEA και την επιχειρηματική καινοτομία στην Κύπρο.