Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Να οδηγούν, πλέον, μηχανάκι και με το νόμο μπορούν οι γυναίκες στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο νόμος προηγουμένως δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ, αλλά στην πράξη οι αρχές αρνούνταν την έκδοση αδειών. Λόγω της νομικής ασάφειας, οι γυναίκες θεωρούνται νομικά υπεύθυνες για ατυχήματα ακόμη και όταν είναι θύματα.

Οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν πλέον επίσημα να λάβουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, μετέδωσαν  τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη. Για το θέμα υπήρχε νομική ασάφεια που διαρκούσε χρόνια.

Ο νόμος προηγουμένως δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ, αλλά στην πράξη οι αρχές αρνούνταν την έκδοση αδειών. Λόγω της νομικής ασάφειας, οι γυναίκες θεωρούνται νομικά υπεύθυνες για ατυχήματα ακόμη και όταν είναι θύματα.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Άρεφ, υπέγραψε την Τρίτη νόμο με στόχο τη διευκρίνιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο νόμος, που ψηφίστηκε τέλη Ιανουαρίου, υποχρεώνει την τροχαία να «παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε γυναίκες υποψήφιες, να οργανώνει εξετάσεις υπό την άμεση επίβλεψη της Αστυνομίας και να εκδίδει άδειες οδήγησης μοτοσικλέτας σε γυναίκες, μεταδίδουν τα ΜΜΕ.

Η αλλαγή έρχεται μετά από ένα κύμα διαμαρτυριών σε όλο το Ιράν που αρχικά πυροδοτήθηκαν από οικονομικά αιτήματα, αλλά εξελίχθηκαν τον περασμένο μήνα σε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η Τεχεράνη έχει παραδεχτεί ότι περισσότεροι από 3.000 θάνατοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών, επιμένοντας ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και περαστικοί.

Από την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979, οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά από κοινωνικούς περιορισμούς, όπως να καλύπτουν τα μαλλιά τους με μαντίλα δημόσια και να φορούν σεμνά, φαρδιά ρούχα.

ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα