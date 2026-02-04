Να οδηγούν, πλέον, μηχανάκι και με το νόμο μπορούν οι γυναίκες στο Ιράν

Οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν πλέον επίσημα να λάβουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη. Για το θέμα υπήρχε νομική ασάφεια που διαρκούσε χρόνια.

Ο νόμος προηγουμένως δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ, αλλά στην πράξη οι αρχές αρνούνταν την έκδοση αδειών. Λόγω της νομικής ασάφειας, οι γυναίκες θεωρούνται νομικά υπεύθυνες για ατυχήματα ακόμη και όταν είναι θύματα.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Άρεφ, υπέγραψε την Τρίτη νόμο με στόχο τη διευκρίνιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο νόμος, που ψηφίστηκε τέλη Ιανουαρίου, υποχρεώνει την τροχαία να «παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε γυναίκες υποψήφιες, να οργανώνει εξετάσεις υπό την άμεση επίβλεψη της Αστυνομίας και να εκδίδει άδειες οδήγησης μοτοσικλέτας σε γυναίκες, μεταδίδουν τα ΜΜΕ.

Η αλλαγή έρχεται μετά από ένα κύμα διαμαρτυριών σε όλο το Ιράν που αρχικά πυροδοτήθηκαν από οικονομικά αιτήματα, αλλά εξελίχθηκαν τον περασμένο μήνα σε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η Τεχεράνη έχει παραδεχτεί ότι περισσότεροι από 3.000 θάνατοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών, επιμένοντας ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και περαστικοί.

Από την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979, οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά από κοινωνικούς περιορισμούς, όπως να καλύπτουν τα μαλλιά τους με μαντίλα δημόσια και να φορούν σεμνά, φαρδιά ρούχα.

ΚΥΠΕ